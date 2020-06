Encadenado en la MSR: “te mata el virus o te mata el hambre”

Esta mañana, el joven Roberto Ortiz se encadenó frente a la municipalidad para que le permitan realizar distintas actividades. Trabajador cuentapropista, pidió ser exceptuado de la cuarentena. Luego de la protesta, fue recibido en la Dirección de Economía Popular donde analizaron distintas alternativas a su situación.

Roberto Ortiz es un trabajador informal y realiza distintas tareas a diario para sobrevivir. Desde el comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, sus posibilidades de trabajo se redujeron y decidió hacer visible su reclamo.

Herrero, albañil, lavacoches y jardinero, Roberto aclaró que ya fue demorado días atrás por efectivos policiales, mientras pretendía lavar un automóvil. En aquella oportunidad, cuando se disponía a lavar el auto, fue detenido por la policía.









“Yo estoy acá porque estoy reclamando que me dejen trabajar tranquilo o bien que me den trabajo ellos”, dijo a Plan B. “Yo soy herrero y albañil y no puedo trabajar. El tema del trabajo por la pandemia es escaso y si no nos mata el virus nos va a matar el hambre”, agregó.

“Yo hago de todo: desde trabajo de albañilerías, jardín, tengo experiencia en pintura. El otro día estaba lavando un auto y me llevaron preso. No tenía permiso, pero vivo el día a día, tengo que llevar el pan a mis hijos. Mire lo que estoy haciendo ahora, encadenado, para que las personas que me cerraron la puerta, se sentaran a hablar conmigo”, agregó.

“Yo tengo muchas posibilidades para trabajar. ¿Por qué no abren más posibilidades de trabajo? Cuando me detuvieron me dijeron que era porque violaba la cuarentena, pero todos alrededor mío están amontonados. Yo quiero un trabajo para darle de comer a mi familia. Ahora vivo de changas, vendo tortas fritas, salgo a cortar algún yuyo o lavo algún auto. Salgo a ganarme la vida”, indicó.

“Yo tengo dos hijos y tengo que llevarles la comida. Ahora no puedo hacer changas porque me meten preso, ya me dijeron. A la segunda vez que me agarren, me dan arresto domiciliario, ¿pero qué hago?”, se preguntó.

“Yo quiero una solución. Esto viene desde hace años. Lo mismo que los pibes que lavan autos, son un ejemplo de trabajo. Si les parece a alguien que esos trabajos son malos, ¿por qué no les dan otro trabajos”, agregó.

