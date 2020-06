Nación publicó el protocolo para el “ciberpatrullaje” mientras dure la emergencia del COVID-19

La actividad consistirá en hacer un relevamiento de las publicaciones abiertas que se hagan en distintos tipos de redes sociales y que puedan configurar un delito. La medida apunta a detectar maniobras ilegales con insumos sanitarios así como ataques informáticos a hospitales y centros de salud.

El Gobierno nacional creó este martes el «Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas», a través del cual definirá normas para detectar actividades ilegales en internet relacionadas al coronavirus​.

El protocolo estará vigente mientras se extienda la emergencia pública en materia sanitaria por el Covid-19 y las cuatro fuerzas federales tendrán un plazo de 20 días para designar a cada funcionario encargado de «ajustar» a las regulaciones vigentes de cada cuerpo todos «los principios, criterios y directrices generales» de la resolución.

De acuerdo a la resolución, la Policía Federal, la de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura Naval tendrán sectores dedicados especialmente a detectar en la web “la comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos», así como también la venta de presuntos fármacos anunciados «bajo nomenclaturas y referencias al COVID-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente”.

Otra tarea será prevenir “los ataques informáticos a infraestructura crítica (especialmente a hospitales y a centros de salud)”, así también como combatir “la trata de personas; el tráfico de estupefacientes; el lavado de dinero y el terrorismo”.

El objetivo es regular «las tareas de prevención del delito que desarrollan en el espacio cibernético los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad», pero en «medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas».

