Presentan protocolo: Los minibuses quieren volver a trabajar

El integrante de la Asociación de Minibuses, Hugo Sagrado, le contó a Plan B que presentaron un protocolo para que puedan volver a trabajar. Destacan que mucha gente de los pueblos tiene la necesidad de viajar a la capital pampeana para hacer trámites o ver al médico

Sagrado señaló que “presentamos un protocolo al gobernador para ver si podemos empezar a trabajar con las condiciones de seguridad, higiene y el distanciamiento de las personas. La idea es empezar hacer la línea de los pueblos hacia Santa Rosa”.

Resaltó que “es una necesidad para las personas poder movilizarse, están necesitando ir a ver a los médicos, hacer trámites y están parados”.

-¿Cómo sería el protocolo?

-Proponemos un 60% de la capacidad, con aislamiento del chofer, guantes, barbijos, alcohol en gel en las combis- Queremos podemos empezar a trabajar porque estamos paradisimos.

-¿Cómo resistieron durante este tiempo?

-Algunos estamos moviendo encomiendas y otros no están haciendo nada. Estamos teniendo muchísimo problema con el personal porque no les han depositado lo que prometieron desde el ANSES que era el 50% del sueldo ni el mes pasado ni este.

Aclaró que “nosotros pagamos todo marzo y los otros dos meses hemos pagado el 50% y el resto lo iba a pagar el ANSES, pero hasta ahora ninguna novedad, por ejemplo, a una empresa sólo le pagaron dos administrativos que tenían de mediodía y otra empresa le pagaron a un empleado que ya está vencido el contrato. No tenemos conocimiento que alguna empresa le hayan pagado”.

-¿Cuántos son ustedes entre dueños y empleados?

-Seremos alrededor de 50 o 55 entre toda la gente que está trabajando. Tenemos mucho apoyo de la UTA que nos está bancando por el hecho de que saben que es como imprimir un ladrillo, ya veníamos golpeado desde diciembre del año pasado cuando nos sacaron el subsidio al gasoil y no pudimos recuperar tarifas, porque seria cobrarle una locura a la gente que no podía pagar. Así que venimos golpeado, sin poder reponer vehículo, y con este paraté. Estamos en una situación bastante complicada.

-¿Han hablado con autoridades?

-Hasta ahora no, pasamos nota para el gobernador el 2 de abril, también a la Secretaria del trabajo, otra a la Dirección de Transporte para que no nos cobren patente ni tasa y hasta ahora son cuatro notas o cinco y no hemos tenido ninguna respuesta concreta.

