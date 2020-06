Ziliottto: “ese grupo minúsculo es el que perdió las elecciones hace 6 meses”

El gobernador de La Pampa explicó en un programa televisivo de llegada nacional que no se refirió a todos los porteños, sino a los que se manifestaron “con la intención de desestabilizar al presidente”.

En el programa Buenos Días América que conduce el periodista Antonio Lage que ayer cuando dijo que a “la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños” se refirió a los que se manifiestan contra lo que llamaron la Infectadura.









“No se trata de crear una grieta. Esto es una referencia a un sector muy identificado que solo tiene intención política de golpear a un presidente y que plantean un gobierno autoritario”, señaló.

“Son los mismos que perdieron las elecciones hace 6 meses y hoy buscan ante esta gran crisis sanitaria, llevar agua a su molino”, afirmó el pampeano.

“Tengo muy en claro que no les interesa si la gente come o si el comerciante puede abrir o no puede abrir”, resaltó.

“Aquí en la provincia de La Pampa hemos habilitado el 95 % de las actividades económicas. A esa Argentina es a la que le está sobrando este grupo minúsculo de gente”, indicó.

“La pandemia desnudó a la Argentina unitaria. Creo que una de las enseñanzas que nos tiene que dejar esto es desarrollar a todo el país con igualdad y políticas activas. De todas maneras, tenemos que entender que la crisis económica no vino con la pandemia”, finalizó Sergio Ziliotto..

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios