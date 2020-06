La Multisectorial de Mujeres Sindicalistas de la provincia de La Pampa, elaboró un comunicado por los cinco años del primer Ni una Menos que se realizó en Argentina. Reclaman por una Ley de Emergencia en violencia de Género contra las Mujeres.

En el marco de una nueva marcha contra los femicidios del colectivo Ni una Menos, la Multisectorial de Mujeres Sindicalista de La Pampa, destacó que esta es una nueva ornada de lucha para decir «Basta de femicidios, travesticidios y transfemicidios». También manifestaron su preocupación por la violencia machista durante la cuarentena.

Textualmente el comunicado dice lo siguiente

Este 3 de junio por la emergencia sanitaria Covid 19, nos quedamos en casa pero no nos callamos. Tenemos una nueva jornada de lucha para decir «Basta de femicidios, travesticidios y transfemicidios» gritando que exigimos Ley de Emergencia en violencia de Género contra las Mujeres Ya! Necesitamos que se apruebe el impuesto a las grandes fortunas para atender, necesidades básicas para CUIDAR LA VIDA de nosotras y nosotres.

Porque sabemos que la violencia machista se incrementa en cuarentena: el confinamiento se convirtió en un infierno para muchas mujeres que deben pasar las 24 horas del día con sus agresores. Exigimos la protección para las mujeres, trans, travestis, lesbianas y no binaries, mujeres con discapacidad e hijes víctimas.

Desde la Multisectorial de Mujeres Sindicalistas de La Pampa , solicitamos sostener las fuentes de trabajo de Miles de pampeanas, que revisten en una situación contractual precaria desde las patronales que correspondan. Nosotras sabemos, y está a la vista en estos días que las y les trabajadores, estamos en la primera línea de la defensa de la vida, sosteniendo y cuidando la vida. Siempre lo hemos dicho. Tenemos compañeras, en las tareas de salud, de la limpieza, la educación, en el transporte, en la producción, en todas las áreas del Estado que es necesario sostener para garantizar derechos, en la alimentación, en los comercios, en los servicios esenciales, en la comunicación, en la cultura, en las cooperativas, en los comedores comunitarios y en todas las tareas del cuidado.

Este año nos quedamos en casa pero no nos callamos. Nos seguimos encontrando para decir ´´ Ni Una Menos´´ y para decirles a todas, a todes, que aunque estamos en situación de aislamiento, ninguna está sola. Estamos acá, comunicándonos, seguimos organizándonos, seguimos construyendo organización, seguimos construyendo redes para seguir luchando contra todas las formas de violencia machista.

Reafirmamos nuestro compromiso, junto al movimiento de mujeres, el feminismo, y las demás organizaciones de luchar firmemente:

# Contra la feminización de la pobreza.

# La deuda es con nosotras y nosotres, exigimos que se apruebe de manera urgente el impuesto a las grandes fortunas y que se investigue la deuda externa, fraudulenta e ilegítima, porque queremos que la crisis la paguen los responsables del saqueo y del endeudamiento de los últimos años de políticas neoliberales, los bancos y las empresas beneficiadas por el agronegocio que envenenan nuestros territorios.

#Solicitamos respeto al decreto que prohíbe despidos en cuarentena y rechazo a las rebajas salariales.

#Ratificación del Convenio190 de la OIT, porque es una deuda pendiente, desarrollo de políticas para erradicar la violencia, la discriminación y el acoso en el mundo del trabajo. Para ponerle freno a los abusos patronales.

# Declaración Nacional de la Emergencia en Violencia de Género contra las Mujeres:

pedimos reconocimiento económico a las promotoras en violencia, presupuesto acorde a cada necesidad a los organismos gubernamentales que tienen la responsabilidad de intervenir en casos de violencia ; Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad , y Secretaria de la Mujer de nuestra provincia.

#Acceso efectivo a una JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. No queremos instituciones patriarcales que nos juzgan y revictimizan.

# Cumplimiento efectivo de la Ley Micaela, la Ley Brisa, la ESI con Perspectiva de Género y Diversidad y la Identidad de Género en todo el país.

#Políticas de Cuidado: vivienda, servicios básicos, alimentos accesibles, salario por el trabajo no reconocido: las tareas de cuidado se acumulan, sin ser reconocidas ni remuneradas, sin que se respeten derechos laborales.

#Plena democratización de la tecnología entendiendo que en esta era la conectividad digital es un derecho humano.

# Por derechos sexuales y derechos reproductivos plenos.

#Educación Sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto Legal, seguro y gratuito para no morir. Para que la prevención de la violencia machista sea efectiva y sostenida en el tiempo, exigimos que la Educación Sexual Integral tenga perspectiva feminista y no se frene por el poder de lobby de las iglesias y los dogmas fundamentalistas.

# La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ha cumplido quince años de militar su proyecto de IVE y exigimos su aprobación Ya!

#Paritarias libres y plena vigencia de convenciones colectivas de trabajo con perspectiva de género. Licencias por violencia de género y políticas activas para la igualdad en el mundo del trabajo.

#Quite de impuesto a las ganancias a las y les trabajadores.

#Cupo Laboral Travestis/Trans.

3 DE JUNIO: QUINTO AÑO DEL * NI UNA MENOS*

El grito colectivo sigue vivo: NI UNA MENOS! VIVAS, LIBRES Y DESENDEUDADAS NOS QUEREMOS!

ATE – UTELPa – SITRASAP – SITRAJ – Empleados de Comercio – CCC La Bancaria – SIPREN Zona Sur – A.M.E.T – SADOP – UTACAP – UTep- Apel – Upcn- CTA Autónoma-CGT-CTA de lxs Trabajadorxs

