Docentes sin trabajo se movilizarán a Casa de Gobierno

El grupo de trabajadores y trabajadoras de la Educación de La Pampa que no tomaron horas o no pudieron acrecentar antes de la declaración de la pandemia demandan una ayuda económica porque no tienen ingresos desde principios del año.









Este jueves 4 de junio desde las 10 de la mañana harán una caminata desde la Plaza San Martín a Casa de Gobierno para exigir la regularización de las designaciones docentes y para que todos los y las docentes reciban el subsidio “prometido”.

Además, piden que se les autorice a “dar clases particulares”; “obra social activa”; “capacitaciones y cursos para docentes sin trabajo”; y acceso al Ingreso Federal de Emergencia.

La situación fue dada a conocer por los propios docentes la semana pasada con una carta abierta en la que describieron la situación desesperante por no tener trabajo ni ayuda del estado durante la pandemia.

Antes, la Agrupación Trabajadores y Trabajadoras de la Educación había salido a reclamar una solución para el sector de docentes que “normalmente consigue horas en el mes de abril” porque el proceso de designaciones se completa en ese mes.

