Rodríguez Saa y “los porteños” de Ziliotto: el “giro literario” y “los talleres clandestinos”

En conferencia de prensa luego de firmar una adenda al tratado “El Caldén” entre La Pampa y San Luis, el gobernador puntano avaló la afirmación de Sergio Ziliotto sobre los habitantes de la Capital Federal en el marco de la economía nacional.

Alberto Rodríguez Saa hizo un rodeo, que llamó “literario”, para sumarse a las afirmaciones del gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, sobre “los porteños”.









“Lo que dijo es que sobran porteños para trabajar se puede decir de otra manera. Fue un giro literario hermoso. Capaz que no lo entendieron…”, justificó.

“Lo que quiso decir es que, y comparto, el interior del país o la Argentina federal y gran parte de la provincia de Buenos Aires, son todos los productores del campo, de la industria, somos los que construimos la riqueza del país”, añadido.

“Que yo sepa, en la ciudad de Buenos Aires no plantan soja, no crían ovejas, no crían ganado. Yo que sepa, fábricas, salvo talleres clandestinos, no tiene la ciudad de Buenos Aires”, denunció.

“Entonces la frase de que los porteños no están presentes en la actividad productiva, es la misma frase. No es una frase hiriente, es una verdad. También es una verdad que es el centro financiero del país. Quien duda. Y también se puede convertir en la capital de la revolución de la inteligencia, tiene un premio Nobel”, agegó.

“Tiene condiciones para hacer un centro financiero e intelectual. Pero no es un centro productivo. Encierra una enorme verdad, pero con un giro literario”, finalizó Alberto Rodríguez Saa

