Concejal piquense insiste con los postres vencidos: “los vecinos no mienten”

La Municipalidad de General Pico negó que hayan entregado esos alimentos vencidos pero el concejal insiste y sostiene la acusación.

Tras haber hecho público en sus redes sociales un aviso sobre la entrega de productos vencidos por parte de la Municipalidad de General Pico y las declaraciones públicas de sus funcionarios, el Concejal radical Guillermo Coppo emitió un comunicado informando sobre lo sucedido.









“Nos llegaron distintos reclamos de vecinos, por la entrega de postres en los comedores municipales con casi dos años de vencidos. Después de varias fotos que llegaron y charlar con ellos para chequear la información, tomamos la decisión de comunicar de manera formal a la Secretaria de Acción Social para que se tomen las medidas correspondientes de manera inmediata, evitando que se continúe con la entrega o consumo de los mismos. A su vez lo hicimos público en las redes sociales para advertir, lo más rápido posible, a los vecinos que hayan recibido ‘módulos de alimentos’ de los comedores municipales. Nos dimos cuenta que esto valió la pena y funcionó porque otros vecinos agradecieron y hasta subieron la foto del mismo producto (en este caso entregado en otro comedor)”, indicó

Agregó que: “también, y ya habiendo cubierto la urgencia, presentamos un pedido de informe ante el Concejo Deliberante el cual será tratado en la sesión siguiente”.

Coppo continuó: “los vecinos no mienten, eso es exclusividad del ejecutivo municipal, una vez más, al igual que hicieron con la tapera que denunciamos hace un par de semanas. Negar esto es decirle a los vecinos que van a los comedores que están mintiendo”.

“En la municipalidad tratan de tapar el sol con las manos, decir que eso no sucede o de responsabilizar a un tercero, acá no hay otra cosa que no sea inoperancia por parte de funcionarios municipales. No podemos permitir que se mal gasten los recursos públicos alquilando una tapera o comprando mercadería vencida, pero menos aún someter a eso a los sectores más vulnerables. Esto es el Estado Municipal socavando, nuevamente, los derechos de los sectores más necesitados”, señaló.

Para terminar Coppo dijo que “realmente no sé qué me preocupa más, sí que nos mientan o que directamente no sepan lo que entregan. Nosotros estamos tranquilos porque hemos escuchado a los vecinos y actuado con la verdad”.

