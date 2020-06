Docentes autoconvocados marcharon a Casa de Gobierno y reclamaron asistencia económica

Un grupo de docentes marchó desde la municipalidad hasta la Rotonda del Centro Cívico. Reclamaron algún tipo de asistencia económica ante la falta de designaciones de cargos, debido a la falta de clases.

Un grupo de docentes marcharon esta mañana en reclamo de algún tipo de asistencia económica para paliar la crisis económica desatada por la pandemia del COVID-19.









La movilización se realizó desde la municipalidad a Casa de Gobierno, respetando la distancia social y con barbijos.

Noelia, una de las referentes, explicó a Plan B el origen de sus reclamos. Señaló que “nos movilizamos un grupo de docentes de la modalidad inicial, primaria y secundaria porque estamos reclamando designaciones para los docentes sin trabajo”.

“Sabemos que están saliendo pero las toman docentes con altos puntajes. La mayoría de nosotros no puede acceder y además son pocos cargos”, agregó.

“Por otra parte estamos reclamando por el subsidio que anunciaron que les iban a dar a los docentes sin trabajo. Nosotros cumplimos con todos los requisitos y no somos beneficiarios de ese subsidio. La situación no da para más y no contamos con ninguna ayuda, ni el IFE, ni nada”, dijo Noelia.

“Lo cierto es que nos cansamos de llamar a Desarrollo Social, a Personal Docente, nos comunicamos con UTELPa y nadie nos dio respuestas. Hasta le enviamos una carta al ministro de Educación y el gobernador Sergio Ziliotto y seguimos sin ninguna ayuda y sin trabajo, que es lo que más nos preocupa. Queremos trabajar”, afirmó Noelia.

La referente de las y los docentes autoconvocados se refirió a las declaraciones del gobernador Sergio Ziliotto, y afirmó que “se abrieron las designaciones online, pero los cargos son mínimos y conocemos casos en los que los cargos no salen a designar”.

“También se anunció un subsidio a los docentes desempleados que hayan cumplido mínimo tres meses de trabajo en el 2019, pero solo una minoría pudo acceder a estos beneficios, aún cumpliendo con todos los requisitos y la mayoría sigue esperando”, precisó Noelia.

“Hasta ahora no hemos conseguido ninguna respuesta, estamos en una situación desesperante desde marzo y no tenemos ingresos y la mayoría somos sostén de familia, nos quedamos sin obra social, teniendo que renunciar a tratamientos médicos entre otras cuestiones”, precisó.

“Nos encontramos solos y solas con un gobierno que nos miente, sin apoyo del gremio. Pedimos que nos escuchen y cumplan con los subsidios que prometieron”, reclamó.

“Nosotros estamos proponiendo un plan: un sueldo mínimo a cambio de ayudantías docentes y clases particulares. Es de público conocimiento el exceso de trabajo de nuestros colegas y la necesidad de las y los alumnos de tener un apoyo en sus tareas”, cerró.

