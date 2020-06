La Legislatura aprobó el convenio para libre circulación entre La Pampa y San Luis

Esta mañana, la Legislatura provincia convalidó el convenio del Tratado «El Caldén» entre La Pampa y San Luis. Además, al cumplirse 5 años de la marcha «Ni una menos», se pronunciaron contra los femicidios y la violencia contra las mujeres.









Antes de que se comience a leer los proyectos ingresados, los legisladores se manifestaron en el marco de los cinco años de la primera marcha del “Ni una menos”. Valeria Luján, del Frejupa, dijo que “a 5 años de la marcha, estamos cansadas de que nos maten. Es el primer movimiento que convocó a tantas personas. La Pampa es pionera en esto, es adelantada en los derechos de las mujeres. También queremos recordar a Chiara López, una mujer de 14 años que fue brutalmente asesinada a golpes”.

En el mismo sentido se manifestó la diputada Agustina García: “Esta vez no podemos estar en las calles por la pandemia, pero seguimos juntas y organizadas. En Argentina las cifras no descienden. Solo en el 2020, fueron asesinadas 137 mujeres y 57 durante el asilamiento obligatorio. El problema no está en las calles, sino también en nuestras casas. El 75% fueron asesinadas en su hogar”, advirtió.

Sandra Fonseca también pidió la palabra: “Adherimos al lema del “Ni una menos”, pero también al lema de “soy de la generación de la igualdad”. Necesitamos a los varones, necesitamos más capacitación, que construyamos una concientización permanente. Tenemos que pensar una capacitación en instancia de comunidad. No puedo dejar el escozor que me causó el fiscal cuando dijo que una violación fue una “desahogo sexual”.

Desde Propuesta Federal, Marín Ardohain se manifestó al respecto: “Decimos ‘Ni una menos’. Somos muchos los que luchamos contra la violencia, y para que las mujeres salgan de las situaciones de vulnerabilidad. No se trata de hombres contra mujeres, se trata de respeto y justicia, por eso decimos: ‘Ni una menos’”.

Posteriormente, se aprobó sobre tablas y por unanimidad el proyecto de Ley del Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa, acordando colaboración ante la emergencia y el riesgo para la salud pública que supone la propagación del COVID 19.

El diputado Roberto Robledo, manifestó: “Esto nos da una mayor cobertura, para seguir afrontando estos momentos de pandemia. Es oportuno ver la diferencia entre un Estado presente y ausente. No es menor la postura ideológica a la hora de tomar decisiones. Estamos en uno de los países que mejor está con respecto a la pandemia, y en una de las mejores provincias. Esto no es causalidad, son las decisiones políticas que han tomado, a contramano de las mismas posturas que tienen los de siempre. Hay una dicotomía en este sentido”.

En respuesta, Ardohain dijo: “Celebramos el proyecto. Con respecto a las palabras de Robledo, estoy de acuerdo que hay una dicotomía en la forma de actuar, hoy veo una responsabilidad de acompañar al Ejecutivo. Y no puedo decir lo mismo de la gestión anterior, que vi una oposición muy crítica, con muchos repudios. Hay una dicotomía, pero esto es lo que nos toca ejercer hoy”.

Luego, se aprobó en forma unánime el proyecto del Ejecutivo por el que se ratifica el Decreto N° 1089/20, sobre Protocolos Sanitarios Epidemiológicos. El diputado de Comunidad Organizada, Juan Pedro Brindesi, señaló que “somos reiterativos en decir que hay que sentar a las pymes en la mesa de diálogo. Tenemos que empezar a recuperar la economía, por eso vemos muy bien esta habilitación, aunque tenemos que ser conscientes que algún infectado vamos a tener”.

Además, salió con el visto bueno de todos los legisladores la iniciativa del gobierno provincial por la que se aprueba el Convenio Complementario N° 3, suscripto en el marco del Tratado de «El Caldén» de cooperación entre las provincias de San Luis y La Pampa, referido al libre paso interprovincial de los residentes de ambas provincias en el marco de la pandemia provocada por el Covid-19.

Desde el Frejupa, Silvia Larreta hizo un pantallazo general sobre los puntos más importantes del proyecto, mientras que Francisco Torroba aprovechó para decir que “este convenio merecería algún tipo de revisión. San Luis tiene un desarrollo industrial que La Pampa no tiene. Sus exportaciones tienen valor agregado, nosotros no. La infraestructura vial también. Estamos firmando un convenio que nos pone ante una provincia en inferioridad de condiciones. En algún momento tenemos que ver qué estamos logrando con esto. Quedará para más adelante”.

Julio González le respondió: “Rodríguez Saá elogió a La Pampa, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los salarios que se pagan acá, que no son los mismos que tiene San Luis. También, una vez que se ponga en marcha el laboratorio de medicamentes, se van a poder fabricar en nuestra provincia”.

Para complementar, Espartaco Marín dijo: “Las comparaciones son odiosas si no son íntegras. Para ser justo, no sólo está la felicitación de ambos gobernadores, y la posibilidad del Banco de La Pampa. Pero hay otros tópicos. La infraestructura no son sólo rutas, sino hay que ver si tienen gas y agua, entre tantas otras cosas”.

Además, se aprobó por unanimidad la iniciativa por la que manifiesta beneplácito a la visita del presidente de la Nación , Alberto Fernández a La Pampa.

Leonardo Avendaño expresó: “Alberto Fernández planteaba un proyecto federal. En coherencia con esto, se promueve la autonomía de las provincias, y se busca establecer acuerdos de unión. La actual crisis hace temblar las bases de todos los países. Y en este contexto, esta visita es muy importante”.

Martín Ardohain opinó que “siempre es una gran satisfacción que un primer mandatario visite nuestra provincia”, y deseó que “no seamos noticia como con la visita de algún presidente anterior. Esperemos que esta visita sea en paz”.

Martín Balsa pidió la palabra y manifestó: “No se puede comparar un presidente que gobernaba a espaldas del pueblo con un gobernante que gobierna para el pueblo. Que no se preocupe el diputado que no va a suceder nada”.

Por su parte, Agustina García dijo que “es un orgullo que venga” y que “siempre se haga en el marco del respeto. Bienvenido al presidente a nuestra provincia”.

Nuevamente tomó la palabra Ardohain: “No me gustan estos debates. La figura presidencial es la figura presidencial, nos guste o no. Si solo vamos a recibir a quien nos guste, estamos en un problema. Defendamos las instituciones. Por eso hablo de dicotomía”.

Marín opinó que no concuerda la definición de “dicotomía” sobre “eso de que antes había una oposición responsable y otra que no es responsable. Porque el peronismo fue respetuoso y acompañó en aquellas iniciativas que eran importantes, pero hubo otras que no, por ejemplo nombrar a dos jueces por decreto. Entonces esta dicotomía no es tal”.

En otro orden de cosas, se aprobó por unanimidad el proyecto del Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio Marco celebrado entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia para la implementación del Programa Nacional de ciudades, municipios y comunidades saludables.

También, se aprobó por unanimidad la iniciativa por la que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial, arbitren las medidas necesarias para llevar a cabo los controles inherentes al Programa Precios Cuidados.

Se aprobó en forma unánime el proyecto por el que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial requiera al Banco de La Pampa S.E.M., que la tasa de interés en las operaciones de crédito tenga un valor de tasa nominal anual entre 5 y 8 puntos porcentuales inferior al 43% que expresa el B.C.R.A. en su Comunicación «A» 6964.

En este sentido, José González reconoció que “han aumentado las compras con tarjetas de crédito en artículos de primera necesidad. Durante la fase más restrictiva, las personas recurrieron a este sistema por la falta de movilidad y la falta de liquidez de las familias. El incremento es en alimentos y medicamentos. En un contexto complicado, es que propusimos habilitar los medios para generar un beneficio de usuarios, como es la baja de la tasa nominal”.

Por último, Avendaño recordó al militante de la Juventud Peronista, Mario Julio Urquizo, oriundo de la localidad de Alpachiri, quien fue secuestrado, torturado y asesinado durante la última dictadura militar. “Sus restos descansan en su Alpachiri natal”, expresó el legislador.

