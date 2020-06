Marino y la denuncia en su contra: “el objetivo era que no fuera gobernador”

El senador nacional de la UCR aseguró que “sospecha de todos” y está seguro que la denuncia por abuso sexual, en la cual fue sobreseído, fue una operación política. Recordó que el agente Alan Ruiz de la AFI estuvo trabajando en La Pampa, pero asegura no saber a quién responde.

El senador nacional de la UCR, Juan Carlos Marino, se refirió al reciente informe emitido anoche por el canal C5N y aseguró que no tiene pruebas de los autores sobre la denuncia de abuso sexual que en su momento lo bajó de la carrera a la gobernación por La Pampa.









Marino dijo que “sospecha de todos” y que desde el primer momento supo que se trató de una operación política en su contra. “En principio, hubo algunos episodios dentro de mi propio partido que no me gustaron. Yo repetía hasta el cansancio que teníamos que empezar a ‘pelearnos’, para ver quiénes iban a ser los futuros ministros y no los cargos a diputados. Yo solo pedí un solo diputado para mi espacio y por eso renuncié a mi candidatura. Yo renuncié y a la semana apareció esta acusación”, recordó el senador nacional.

“Desde el primer momento me consideré inocente. Cuando me renunciaron, bajé al recinto y dije lo que dice cualquier persona inocente: que me consideraba inocente y que eso lo iba a determinar un juez. También que me había ajustado a derecho y fui muy prolijo en eso, contraté a un gran abogado de Buenos Aires, el doctor Calabressi y el juez que subrogaba la causa era el doctor Lijo”, dijo.

“Otra cosa que dije en el Senado era que si el juez debía pedir mi desafuero, que no dudaran un segundo mis colegas en quitarme los fueros y que la justicia me juzgue como cualquier ciudadano común”, afirmó en declaraciones radiales.

Consultado sobre si piensa que lo sucedido fue una operación de la AFI y si estuvo involucrado el ‘Colo’ Mac Allister, Marino señaló que “esto fue una operación. Yo traté de ser muy prudente y dije que iba a ajustarme a derecho y respetar el fallo de la justicia. Cuando Lijo dejó de subrogar, la doctora Capuchetti (nombrada al frente del Juzgado Federal N° 5) asumió la causa y me absolvió con un fallo contundente. Y tal es así, que el que intervenía era el fiscal Delgado, que es el más duro de la justicia argentina y no apeló el fallo de la jueza”, afirmó.

“La señora que me denunció (Claudia María Guebel) apeló el fallo, que fue a la Cámara Federal, que no solo ratifica el fallo de la jueza Capuchetti y amplió los conceptos en lo que respecta a mi absolución. Yo desde el primer momento sospeché que esto era una operación política. No sé de dónde venía y no lo sé ahora”, afirmó a periodistas de Radio Noticias.

“Creo que el objetivo era que yo no fuera candidato a gobernador. Y esto en algún momento se va a saber, tarde o temprano. Yo sospecho de todos. Al señor Alan Ruiz (agente de la AFI que estuvo en Santa Rosa) no lo conozco y no lo vi en mi vida, era empleado del Partido Justicialista de La Pampa, era empleado del gobierno de La Pampa”, afirmó Marino.

“Yo sigo la investigación pero no puedo viajar a Buenos Aires por la cuarentena. Cuando uno empieza a ver estas cosas como la de anoche, yo debería reunirme con la directora de la AFI, para conocer los datos, ver de qué estamos hablando. La verdad es que Alan Ruiz fue empleado del gobierno de La Pampa, pero yo no sé quién está involucrado o hizo esta operación. Yo no puedo culpar a nadie, sería tan irresponsable como quienes me hicieron la denuncia falsa”, dijo.

“El daño que mie hicieron a mí fue irreparable. Yo viví un infierno: mi familia, mis hijas, yo, todos. Voy a ir hasta las últimas consecuencias, no les quepan dudas. No hay palabras para explicar esto, más allá de que esté absuelto y haya intervenido el fiscal más duro de la República, quiero saber quiénes fueron”, indicó Marino.

Por otra parte, Marino dijo que Mac Allister nunca se comunicó con él sobre el tema. “Yo no he hablado con ‘el Colo’, nunca tuvimos una relación de amigos. Nosotros competimos en el 2015 para la candidatura a senador, él se puso a disposición. Y cuando arrancó todo el problema de la denuncia, fue impresionante la cantidad de hombres y mujeres que me llamaron para solidarizarse. Lo mismo que hubo gente de la política que no me llamó o que entendía que venía bien que me denunciaran”.

“Quién sí me llamó, hablando de política y que no es de mi partido, fue el doctor Tierno, que me llamó para solidarizarse y, por supuesto, también del radicalismo, que me conocen de toda la vida. Yo no puedo adjudicar esto a alguien, sino sería tan irresponsable, de la misma calaña del que me denunció”, indicó el senador nacional de la UCR.

