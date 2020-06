Alberto Fernández y los derechos pampeanos por el Atuel: “El río no es de una provincia, es de cinco”

El presidente de la Nación, se pronunció a favor de la lucha de las y los pampeanos por sus recursos hídricos.

En el acto realizado en el Medasur, Alberto Fernánde se refirió a los conflictos hídricos que La Pampa mantiene con Mendoza por el río Atuel.

“Yo vengo a La Pampa sabiendo que hay un histórico reclamo de La Pampa sobre el río Atuel. Me lo dicen los carteles que me esperan sobre el camino. Y eso es un problema que debemos resolver entre todos, porque el río Atuel no es de una provincia, es de cinco. Y el río Atuel es esencialmente de la Argentina y debe servir para el desarrollo de esas cinco provincias”, afirmó Fernández.

“Y yo con esto, no estoy hablando en contra de nadie, estoy llamando a la reflexión a todos. Porque que tenga la suerte un territorio de que allí nazca un río , no le derechos a hacer de ese río lo que le plazca”, enfatizó Fernández.

“Yo quiero construir un país más igualitario y lo que quiero es que el agua no sea un bien preciado para todos porque el agua se la queda alguien. Quiero que el agua llegue a todos y si hay un río que recorre cinco provincias, quiero que esas cinco provincias disfruten de ese río y de esa agua, porque argentinos son todos, no solamente los que nacieron en la provincia donde ese río nace”, dijo.

“Y eso habla de cambiar las lógicas argentinas, habla de integrar no solo la Nación con las provincias, sino de integrar a las provincias entre sí. Y es algo que tenemos que revisar y cambiar, tenemos que cambiar y revisar muchas cosas”, enfatizó el Presidente.









Elogios a Sergio Ziliotto

Por otra parte, el Presidente resaltó las políticas públicas implementadas por el estado pampeano. “Estoy feliz de estar en La Pampa, la última vez que estuvimos acá, fue el 17 de octubre, una fecha muy importante para los peronistas. Recuerdo muy especialmente, no solo por la belleza del lugar adónde nos llevaron a hacer el acto, sino también porque hubo un solo acto del 17 de octubre”, resaltó Fernández.

“Estábamos todos unidos y fue el prolegómeno de lo que resultó ser el resultado electoral de octubre, recordó Fernández. “Me es grato volver a La Pampa, es una provincia que tiene un privilegio, que es que hace muchos años tiene buenos gobernadores y otra vez tiene un gran Gobernador. Y que tiene políticas muy claramente establecidas, que se respetan y se cumplen, como políticas de Estado y eso es lo que logra que La Pampa sea esta provincia un poco diferente, donde está claro que hay definiciones y horizontes a alcanzar, que no se alteran y se sostienen”, elogió Fernández.

“Y cambian los gobernadores y las políticas siguen siendo firmes y eso para un pueblo es muy importante. Hace previsible a la provincia y además todos saben hacia dónde va la provincia. Yo lo digo como un elogio a La Pampa y sus gobernantes y lo digo con cierta envidia, es lo que deberíamos hacer de una vez para siempre en cada provincia argentina y en el país todo. Ponernos de acuerdo en proyectar un horizonte e ir hacia ese lugar. Sé que cuento con vos, Sergio y creo que con la mayoría de los argentinos que en época de pandemia, han descubierto las inequidades y las injusticias que en este país existen. Y que en épocas de pandemia, nos hemos dispuestos más igualitarios”, afirmó.

Nosotros que abrazamos la política, sabemos que tiene un contenido ético central y no hay nada menos ético que hacerse el distraído ante las desigualdades que uno observa. Esa es la tarea que debemos imponernos y el objetivo que debemos construirnos entre todos: después que esto pase, debemos darnos cuenta que no puede haber un país central y un país periférico, que no puede haber un país desintegrado, un país donde algunos disfrutan del puerto y otros padecen su condición mediterránea, que no puede haber un país que concentre la producción en un lugar geográfica y a otros les cueste tanto. Una Argentina integrada supone que el Estado nacional se vincule de otro modo con las provincias”, dijo Fernández. “Y supone que las provincias se vinculen entre sí, de otro modo”, dijo.

