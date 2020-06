Distanciados (Caras y Caretas)

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo por espacio de 3 horas en la provincia. Anunció varias obras, visitó un frigorífico y hasta se sacó fotos con las personas que lo esperaban a la salida del Centro Cultural MeDaSur, donde se hizo el acto principal.









Para el gobernador Sergio Ziliotto y los habitantes de la provincia, el saldo del acto fue positivo por las obras que se harán a partir de los convenios firmados hoy (cloacas, viviendas) y hasta por el mensaje a favor de los intereses pampeanos en defensa de los ríos. Pero, no tuvo el color que suelen tener los actos peronistas.

Todas unidas triunfaremos: fueron las que gritaron y aplaudieron cuando Alberto Fernández dijo que en todos los actos tendría que haber una mujer. «Las muchachas de cultura… »

Pásale un prespuesto: al menos tuvo suerte por partida doble. El movilero de Radio Kermés pudo preguntar y pedir pauta nacional para los «medios comunitarios» y «alternativos». El presidente no se achicó: «anotate como proveedor del estado y vas a tener la pauta de Nación». Ya sabés…mandale la notita.

Para la posteridad: salió mirando el teléfono y no se percató. Se llevó la postal y el emblema de La Pampa «no a Poretzuelo en manos de Mendoza». Se acordó de que esa obra le valió «el enojo de Carlos». Má que enojo, terrible puteada: «nos cagó un compañero», había dicho el exgobernador. Finalmente, no era tan así, el bono, no se podía reperfrilar. «Se lo expliqué a Carlos», señaló el presidente.

Terrón Terrón: El periodista de La Reforma fue uno de los que se quedó sin pregutnar. El escriba de esta nota también estaba anotado, pero cortaron la conferencia. Marecelo Terrón lo siguió y conseguimos un minuto, o dos, por fuera del protocolo y los responsables de prensa del presidente.

No lo vas a convencer: el presidente choca su puño con el hijo del vicegobernadro Mariano Fernández. «Tenés el buzo de Boca», dijo Alberto Fernández. El pibe es fana como el padre. A otro campito a buscar uno del bicho.

Una madura y una verde: El mandatario nacional dijo en los últimos días que tenía otras prioridades antes que la legalización del aborto. Cuando se bajó del avión, vio 2 banderas: una de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito y otra de PARTE, el partido que él mandó a conformar pero al que nunca se afilió.

Seguridad cero, ortiba, 10. La policía federal cuidó al presidente y uno de sus efectivos ubicado en la puerta lateral del Medasur amenazó con no dejar entrar a Plan B a la conferencia de prensa si el periodista sacaba una foto cuando Fernández se bajara del auto. «Vos estás adentro, si te quedás acá, no entrás más», ordenó. El periodista ya había cruzado todos los controles sin problemas y solo quería tener una mejor toma. Al finalizar, otro periodista de otro medio «le pegó» el grito «al Alberto» y le dio una carta en la mano. ¡Cuidado!, «cartabomba».

La próxima, ponéle otro alcohol: el dispenser de alcohol en gel fue colocado en la puerta del Centro Cultural y antes del acceso al auditorio. Las autoridades entraron por una puerta lateral. La próxima, que AMALGAR lo llene de vino o birra y seguro que todos y todas se hacen «una pasadita»

Tres ventanillas: una de Mauro Monteiro en Radio Kermés, otra de Luis Lardone en Diaro Textual y la tercera, de Luciano Peralta en prensa del Ministerio del Interior. Si queremos, le hacemos unas horas extras, y sumamos Canal 3, Dos Bases, y los videos del hijo de Mauro (con perfil auspiciado).

También lo cortaron: un grupo de personas esperó afuera para llevar el reclamo por el río Atuel. No pudieron acercárselo al presidente porque les «cortaron» el paso. Se ve que si de cortar se hablar, estamos predestinados.

Tiene la posta: Carlos Delgado, a la derecha de la foto, le tomó la fiebre al presidente antes de ingresar al MeDasur. Cuánto le dio?, 36, 36,9 grados…, a la salida, Alberto Fernández se prestó para las fotos y los saludos. La Federal quiso acordonarlo y fueron desautorizados por el primer mandatario que se tomó el tiempo de responder otras preguntas del periodismo, sacarse fotos con la poca gente que había (producto de que no se podían movilizar), y demoró la salida que los uniformados soñaban a las corridas cual rockstar que escapa de sus fans.

Inseparables: uno de los equipos de Somos Noticias espera la llegada de Alberto Fernández. Cristian Afonso y Gabriel Cercoff portan orgullosos las antiparras contra el coronavirus que les entregó la empresa. Esta vez, no se animaron a llevar el traje de apicultores.

