García: “Las mujeres no queremos estar para una foto, queremos estar en las mesas de decisiones”

La diputada radical, Agustina García, se refirió al mensaje que dio hoy el presidente Alberto Fernández en su visita a La Pampa.









Fernández había dicho que pretendía que «haya una mujer presente para que ocupe el lugar de la mujer», al señalar que en la foto había cuatro hombres y también para explicar que faltaba María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

«Lo que firmó el Gobernador, es un acuerdo para mejorar la construcción de viviendas y el hábitat para muchos pampeanos que seguramente lo necesitan y quien puso su firma en Buenos Aires, es María Eugenia Bielsa, que debió venir, estar acá, ocupando el lugar de la mujer en el poder del Estado, pero no pudo viajar a último momento”, aclaró Fernández.

Sobre esto, la diputada García hizo su interpretación y consideró: «la verdad que no se si interesa estar en las conferencias, las mujeres no queremos estar para una foto, queremos estar en las mesas, pero de decisiones y poder armar las políticas públicas, no solo para figurar».

En ese sentido, remarcó la falta de paridad de género en la política, «esos deseos van a ser reales cuando la paridad de género sea una realidad y no una promesa de campaña».

Por otro lado, celebró la visita del presidente y «el reconocimiento de los recursos naturales como un bien de todos los argentinos y no de una sola provincia», en referencia al conflicto con Mendoza por los ríos.

«Como oposición, creemos que es fundamental que trabajemos todos juntos para seguir garantizando derechos para hacer de la Argentina una Nación más justa e igualitaria», concluyó.

