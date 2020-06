Portezuelo: “El Estado no puede financiar una obra cuestionada por cuatro de las cinco provincias”

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a la obra Portezuelo del Viento, donde destacó que no se ha hecho un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca.

El presidente dijo que Portezuelo debe ser una obra que “debe servir a todos y sobre lo que hemos podido analizar con Wado de Pedro, no se pudo hacer nunca un estudio de impacto ambiental en todos los lugares que el río llega”.









Recordó que “el Gobierno que me presidió tomó un acuerdo con Mendoza para financiar la obra, me valió el enojo de Carlos Verna, aunque al final Carlos entendió que nosotros no pudimos reperfilar el bono, ya que era como un pagaré” lo que había firmado el gobierno anterior.

Fue tajante al afirmar que “El Estado no puede financiar una obra que esta cuestionada por cuatro de las cinco provincias”.

Finalmente expresó que “Hay que encontrar una solución con Mendoza y hay que tener presente que el río termina y confluye con otros ríos que también llegan a otras provincias”.

