Agroquímicos: “Las buenas prácticas no alcanzan”

La Central salio al cruce de las afirmaciones de Montoya, quien esta semana en el debate en la Cámara de Diputados sostuvo, entre otras cosas, que «estamos viviendo una pandemia producto de las malas prácticas», y sentó posición: «las ‘buenas prácticas’ es una propuesta de las empresas químicas que nos dicen que el problema no está en el veneno que han generado, sino en el uso que se hace con él».

El documento de la CTA Autónoma lleva la firma el secretario general, Ricardo Araujo, y la secretaria de Comunicación, María Julia Hostarena.

En el mismo se expresa que Montoya es «una técnica importante y respetable en el estudio de la contaminación difusa de los venenos que se usan en el agro y efectivamente ha comprobado que existe esa contaminación con un impacto aún no suficientemente evaluado. Dentro de su lógica, se posiciona ideológicamente en la aplicación ferviente de agroquímicos para sostener los agro negocios. Esto la lleva a no cuestionar el modelo productivo que ha generado crisis sociales, energética, ambiental y de la biodiversidad».

Expone que «las ‘buenas prácticas’ es una propuesta de las empresas químicas que nos dicen que el problema no está en el veneno que han generado, sino en el uso que se hace con él. En definitiva, los culpables de la contaminación serían los usuarios. ¿Qué dice Montoya con respecto al efecto en los humanos? ¿No sé, o no me corresponde estudiar? Hoy las químicas han desarrollado un tipo de ciencia que “comprueba” la inocuidad, o baja toxicidad del producto, esto porque siempre estas empresas en defensa de sus negocios intentan aparecer como los adalides de la ecología y la salud humana».

En esa linea, plantea que «se está creando gran confusión en la ciencia a la que Montoya y otros contribuyen. Esa confusión sembrada cada día, tiene su efecto altamente rentable para las químicas fabricantes de venenos, ya que posterga indefinidamente el cuestionamiento a sus productos».

«El suelo retiene una parte del agua de lluvia y el excedente termina en la napa y así los acuíferos pampeanos se reabastecen. Nos debemos preguntar qué pasa cuando ponemos en el suelo un producto altamente soluble, condición necesaria de los venenos para ser efectivos en la aplicación y su efecto sobre plantas e insectos. El proceso bien conocido por Montoya, de lixiviación es precisamente el que describe el arrastre de productos solubles del suelo a la napa por el agua que desciende por efecto de la gravedad. Hoy nuestras napas tienen productos o sus restos (metabolitos) encontrados por varios técnicos incluida Montoya. Otros productos son altamente volátiles y van a la atmosfera, no desapareciendo, volviendo al suelo después de una lluvia, lo que se conoce como lluvia ácida. Otros productos de lo que no habla Montoya son los sistémicos, moléculas que entran al sistema metabólico de la planta permaneciendo en ella por mucho tiempo y llegando incluso al consumidor. Tampoco dice nada sobre numerosos estudios sobre los disruptores endócrinos, metabolitos de los químicos en el cuerpo que se asemejan a nuestras hormonas y cambiarían el concepto de toxicidad», sostiene la CTA Autónoma contra la postura de la técnica del INTA.

«Se ha hablado solamente de la parte buena del químico que se usa en el campo y por no inculcar suficientemente que lo que se usa son venenos, hay un inevitable sobre uso y descuido en el uso», afirma.

«Si hoy tenemos una cantidad de producto en la napa y esto se debe a la “mala práctica”, seguramente cuando usemos la “buena práctica” el producto será menor, pero seguiremos encontrándolo inevitablemente en la napa y en todo el ambiente. Lo que se haría con la BPA (Buena Práctica Agronómica) sería postergar una contaminación de colapso. Montoya supone que el grado de toxicidad de un químico, en la mayoría de los casos determinados por la empresa fabricante y no suficientemente corroborado, es exacto, por lo tanto, concluye que no es importante esa contaminación con respecto al gran aumento de producción que a traído la aplicación de una tecnología. Tanto la toxicidad de los químicos, como el “gran aumento de producción” del modelo son cuestionados en el mundo, y esto debiera, en una técnica de su nivel, desarrollarle el escepticismo científico o por lo menos algún tipo de duda. Sobre todo, si está asesorando a legisladores que intentan ordenar el caos agroquímico», aseveró la CTA-A.

«Si se trata de proteger a la población y ayudar a la autoprotección, para no sembrar confusión hay que hablar con claridad: los agroquímicos son venenos y como tales deben tratarse», concluyó.

