Inquilina denuncia intento de desalojo y amenazas por parte de los dueños

Veronica Cardoso alquiló un departamento en la calle Uspallata 585, entre Mendoza y Duval, el 28 de mayo pasado, por el que le cobraron $11.000 para poder entrar. Contó que el contrato «no decía nada sobre mascotas», y se mudó con su perrita. A los pocos días la dueña, Lila Peón, le pidió que se vaya de mala manera, sin mediar diálogo.

“Ella vio la perra 4 días después de que me mude y desde ahí comenzaron los problemas”, relató a Plan B Noticias.

La mujer denunció que desde ese momento comenzó a recibir amenazas por parte de los hijos de la dueña. Hoy mismo, uno de ellos, Rubén González Peón, fue a amenazarla a su casa. «Tuve que llamar al 101», contó.

“Los hijos de la dueña dicen que me van a sacar a la fuerza. La semana pasada lo hicieron con unos chicos que eran vecinos míos. Y ayer se fue otro señor porque la dueña se lo había pedido”, dijo sobre la relación entre la dueña y los inquilinos.

Verónica relató a Plan B que la dueña «sacó el medidor de gas y cortó la luz, y dejó a todos sin servicios. Tienen un medidor de gas y uno de luz para 4 departamentos», reveló.

«La dueña no fue capaz de decirme nada. Es todo a los palos, puteadas, que cuando me vaya me va a dejar todo en la calle”, expresó.

Por último, comentó que cuando quiso radicar la denuncia en la Seccional Segunda le contestaron que «no había nadie disponible».

Cabe recordar que, por decreto presidencial, los desalojos están suspendidos en todo el país, hasta el 30 de septiembre de esta año.

