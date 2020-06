Ziliotto tiene quien lo enfrente: postulan a Liliana Contreras para la presidencia del PJ

El grupo de militantes que se armó para disputar las Unidades Básicas la propuso para la presidencia del Consejo Provincial del PJ. El gobernador pampeano cuenta con el aval de las líneas mayoritarias y de los exgobernadores, Carlos Verna y Rubén Marín.

Un grupo de afiliados del peronismo impulsa la candidatura de la militante justicialista que formó parte de Convergencia, Compromiso Peronista y del tiernismo cuando daban las disputa política dentro del peronismo.









Apelan al peronismo ortodoxo y se unen contra el Frente Justicialista Pampeano por considerar que “los peronistas fuimos relegados para darle lugar a otros partidos”.

Las elecciones se iban a hacer el 31 de mayo pero se suspendieron por la pandemia de coronavirus. En el mismo día en que decidieron la fecha de la interna, el presidente actual, Rubén Marín adelantó que no seguiría como el conductor del peronismo.

Con la elección de Sergio Ziliotto el peronismo tomó la determinación de hacer realidad una de sus máximas: “el que gana conduce” y vuele a tomar la determinación de que el gobernador sea el presidente del PJ. Ziliotto cuenta con el aval de los exgobernadores, Carlos Verna y Rubén Marín, y el apoyo de las líneas mayoritarias (Plural, Convergencia, Compromiso Peronista, Identidad Peronista, Nuevo Espacio de Participación y el kirchnerismo).

Candidatura.

“Un importante grupo de afiliados del partido justicialista me propone como pre candidata a la presidencia del PJ pampeano. Ya estamos organizados para disputar la interna y tenemos gente en muchos pueblos de La Pampa “, dijo Liliana Contreras a Plan B

“Acá vamos a presentarnos para la conducción del Consejo Local de Unidades Básicas, y varias Unidades Básicas de Santa Rosa y otros pueblos de la provincia”, añadió.

Contreras contó que se afilió al peronismo a los 18 y lleva 40 como militante del partido gobernante. También fue dirigente vecinal en Villa Parque, Barrio Aeropuerto y Plan 5000 de la capital provincial.

“El único que reconoció mi militancia peronista fue Juan Carlos Tierno cuando me llevó como candidata a concejal titular en el sexto lugar para la elección inmediata a su destitución en 2008”, resaltó.

“Cada vez que me presenté a internas, con maniobras no claras, me bajaban las listas. Lo mismo nos pasó cuando nos presentamos como Renovación Peronista. La junta electoral es la misma que actuó para el Frente de Todos y esa es la que convocó la vez pasada para las internas, y eso no puede ser porque ahora no está vigente la alianza del Frente de Todos”, añadió.

“Yo le digo a los dirigentes que les sobra de todo, en especial la falta de democracia y participación. Se creen los iluminados y que los demás somos afiliados y militantes de segunda”, se quejó Liliana Contreras.

