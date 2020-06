Intentaron acuchillar a una conductora de televisión

Una periodista de Canal 26 sufrió un escalofriante hecho el sábado cuando una mujer entró a su casa y quiso acuchillarla frente a su hija de 3 años.

Se trata de Melina Zurita, quien vive en el barrio privado Casco Leloir, en el barrio de Ituzaingó. La ex mujer de su actual pareja ingresó a su vivienda, violando el cerco perimetral.

«Yo trataba de tranquilizarla, decirle que teníamos que hablar, que nos debíamos una charla. Sabía que venía a todo, la vi con guantes negros de latex y un cuchillo en la mano, y me dijo: ‘Te voy a matar a vos y a tu hija, ya no hay nada que hablar'», contó la conductora a La Nación.

«Es tremendo. Yo estaba con mi bebé, la tuve que alzar a upa y, cuando ella se dio vuelta, abrí una ventana y me escapé. Salí corriendo, empecé a gritar auxilio pero los vecinos no me escuchaban. Había dos tipos más que me decían: ‘Te vamos a agarrar hija de p…'», relató.

«Hace seis meses que mi marido no puede ver a sus hijos. Ya me había amenazado de muerte y la habíamos denunciado. Lo que pasa es que tiene un padre muy poderoso que fue subcomisario y la va a hacer salir. Yo no quiero eso porque si sale me va a venir a matar», dijo.

Según contó, la mujer rompió el alambrado del barrio con una botella, y la conductora pudo ver que «tenía el buzo lleno de sangre». Luego, le robó su camioneta y el celular.

«Tengo denuncias de todos los vecinos, que también le hicieron, porque ella vivía acá antes. Conoce todo, pero no sé por dónde entró. También amenazó a la vecina de al lado; le dijo que le iba a matar al hijo, que se lo iba a pisar», detalló.

Zurita remarcó que la atacante no estaba sola, sino con dos hombres: «Cuando salí corriendo escuchaba que ellos me gritaban y vi que escaparon por el alambrado».

El abogado de la conductora, Diego Storto, confirmó que la mujer fue detenida y que la Policía Científica encontró dos armas blancas.

Fuente: Cadena 3

Foto: radiobicentenario.com.ar

