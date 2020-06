Aprobaron proyecto para pedir que se baje la tasa de interés en las tarjetas de crédito del BLP

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de resolución del legislador José A. González donde se propone al Ejecutivo Provincial que solicite al Banco de La Pampa que arbitre los medios necesarios para reducir la tasa nominal anual para compras con tarjeta de crédito entre un 5 y un 8%, inferior al 43% que impone el Banco Central de la República Argentina.

El diputado fundamentó su proyecto expresando que “se sustenta en una realidad concreta que marca que desde que comenzó a regir el Decreto de aislamiento ha aumentado las compras con Tarjetas de Crédito en artículos de primera necesidad”.

Señaló que “Durante las fases más restrictivas de la cuarentena, las personas acudieron a este sistema de compras por dos razones fundamentales: la restricción de la movilidad y la falta de liquidez dada por el estancamiento de la economía que afecto el ingreso de millones de familias”.

“Advertimos que el incremento en la utilización de las Tarjetas de Crédito daban cuenta de su uso en rubros muy específicos como la compra de alimentos y medicamentos”.

González precisó que “En un contexto económico complicado, que agrabó la pandemia, y dada la merma en los ingresos de muchas familias pampeanas, es que se buscó de alguna manera, dar alivio al bolsillo de nuestros comprovincianos que en un gran número se vuelcan a este tipo de modalidad de compra”.

Continuó indicando que “Más allá de la menor actividad registrada en el consumo con tarjeta, en los bancos ya empezaron a ver cambios en los hábitos. Mientras caen los gastos en actividades recreativas, suben las compras en supermercados, farmacias y tiendas virtuales. Claramente están creciendo los consumos por e-commerce”.

“El Banco Central de la República Argentina, con buen tino, en la Comunicación “A” 6964 sobre Tasas de interés en las operaciones de crédito, en su punto 1, impone a las Entidades Financieras, a las Sociedades de Garantía Recíproca, a las Empresas no Financieras Emisoras de Tarjetas de Crédito, a los Fondos de Garantía de Carácter Público, a las Empresas no Financieras Emisoras de Tarjetas de Compra que, en referencia a las “Tasas de interés en las operaciones de crédito”, la tasa nominal anual no podrá superar el 43 %”.

Finalmente expresó que A sabiendas de la predisposición que tiene nuestro Banco Provincial en colaborar y estar a la altura en este momento histórico, como lo hizo otorgando créditos a tasa cero, a micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para pagar sueldos a sus trabajadores o para Capital de Trabajo, o las promociones haciendo descuentos del 25 % en compras con T.C. En 3 cuotas sin interés, es que se le solicito al Poder Ejecutivo Provincial, que además de los beneficios mencionados, requiera al BLP SAPEM que baje la tasa nominal anual que cobra por interés en las operaciones de crédito entre un 5 y un 8 % inferior al tope del 43% que establece el BCRA.

La iniciativa contó con el acompañamiento de todo el Bloque FREJUPA,

