Cristina: “la AFI que dependía de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su gobierno”

La vicepresidenta de la Nación publicó un video en Twitter y reflexionó sobre la causa de espionaje ilegal contra políticos y periodistas y ciudadanos.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández publicó un video a través de la red social Twitter, yendo al Juzgado Federal de Lomas de Zamora, para declarar en la causa por espionaje ilegal contra la AFI macrista.









En el video, Cristina Fernández relata lo que vivió en cuatro años del macrismo y dijo que en esta oportunidad no había motos que la siguieran, ni cámaras que siguieran en vivo su recorrido, como sí ocurrían en las causas que impulsó Bonadío.

Además criticó a la Corte Suprema de la Nación por no haber impedido la difusión de escuchar privadas. “¿Qué hubiera pasado si la Corte hubiese tomado medidas y sancionado a los responsables? Es probable que esta causa no hubiera existido y un montón de ciudadanos y ciudadanas no habrían sido ni espiados, ni escuchado, ni sufrido atentados. En fin, de aquellos lodos, estos barros”, señaló.

“A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era Bonadío en Comodoro Py, en causas armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto. ¿Qué cosa no? En aquellas oportunidades llegaron a ser dos motos con cámaras transmitiendo en vivo y en directo mi desplazamiento por la ciudad”, describió la vicepresidenta.

“Es raro que no me sigan, porque la causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo, inédito escándalo: la AFI que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes”, dijo.

“Increíble, el Estado argentino narcotraficantes y pensar que ese gobierno, el de Macri, le vendió a todos los argentinos y argentinas que venían a combatir el narcotráfico. Cuánta mentiras y cuánto cinismo”, señalo.

“Leo y escucho trascendidos acerca del seguimiento y espionaje que me habrían hecho desde la AFI macrista y no puedo evitar dos episodios que denuncié incansablemente en aquellos años, sin que nadie hiciera nada: recuerdo por ejemplo, cuando en marzo del 2017, se difundieron las célebres escuchar de mis conversaciones telefónicas con Oscar Parrilli. Conversaciones que habían sido grabadas por la oficina de escuchas que Macri hizo depender de la Corte Suprema de la Nación”, dijo.

“Debo confesar que cuando sucedió aquel episodio de difundir por radio y por televisión conversaciones privadas, la verdad que en ese momento pensé que la Corte iba a intervenir. Sin embargo, nada de eso ocurrió, al contrario, se anunciaba su transmisión con bombos y platillos, cual estreno cinematográfico. Nadie hacía nada para impedirlo”, criticó.

“Y no sucedió una vez, lo hicieron durante meses, durante meses difundieron ilegalmente conversaciones privadas. Siempre me pregunto: “¿Qué hubiera pasado si la Corte hubiese tomado medidas y sancionado a los responsables? Es probable que esta causa no hubiera existido y un montón de ciudadanos y ciudadanas no habrían sido ni espiados, ni escuchado, ni sufrido atentados. En fin, de aquellos lodos, estos barros”, finalizó la vicepresidenta.

