Sergio Ziliotto: “Pasamos del quedate en casa al si tenés que salir, salí, pero cuídate”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, celebró la publicación del Decreto Nacional que habilita a la mayoría de las provincias del país al pasar a la etapa de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio.

El mandatario pampeano afirmó que La Pampa adherirá al Decreto Nacional y adelantó: “pasamos del quédate en casa al si tenés que salir, salí pero cuídate”, dijo en declaraciones radiales.









Además, Ziliotto destacó la puesta en marcha de un Plan de Turismo interno con San Luis. “La semana pasada firmamos un convenio, en el marco de un convenio que tenemos con la Provincia de San Luis, para empezar a trabajar en un programa de turismo interno, de apertura de hotelería que debe ser autorizado por el gobierno nacional”.

“Son las alternativas que nos da la pandemia, en ese equilibrio que hay que buscar entre salud primero y economía. Las dos provincias tenemos el mismo estatus y estamos trabajando para cuidar los pampeanos, a partir de la responsabilidad social que ha demostrado cada ciudadano y en una fuerte presencia del Estado, en un control estricto de quienes ingresan a La Pampa”, agregó el mandatario pampeano.

Consultado sobre el control de los puestos camineros, Ziliotto dijo que “contamos con protocolos muy estrictos, se controla la fiebre, como mínimo la fiebre en distintas camineras y en ese sentido trabajamos muy bien con el sindicato de camioneros”, resaltó. “Además, hacemos una búsqueda activa. Todos los fines de semana cuando el camionero sale a Buenos Aires o Rosario y vuelven en el fin de semana, hacemos una búsqueda activa e hisopamos a todos los camioneros que tienen síntomas compatibles con el COVID”, dijo.

“Con respecto al que ingresa, tenemos un protocolo muy estricto, tenemos una trazabilidad y sabemos adónde va y todo cierra con responsabilidad social. El sector de los camioneros y transportistas, es un sector de alta responsabilidad. Si vemos las personas contagiadas, el sector de los transportistas es de los menores. El camionero convive permanentemente con el peligro, por decirlo de alguna manera y este es un peligro más”, resaltó en declaraciones radiales a El Destape Radio.

Consultado sobre el comunicado de Juntos por el Cambio, que criticó las declaraciones del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero sobre cómo habría manejado la pandemia Mauricio Macri, Ziliotto opinó que “estaríamos cavando fosas como Bolsonaro, porque no alcanzarían ni la morgue ni los cementerios. Seamos positivos y hablemos con orgullo del presidente que tenemos y ese equipo fortalecido, muy cohesionado y muy claro que son el Presidente y los 24 gobernadores, con un norte muy claro, que es la salud de los argentinos, primero”.

Ante la consulta sobre cómo puede reactivarse la economía, Ziliotto dijo que “hay que pensar un equilibrio entre la salud, que ciertamente ya está garantizada, que habrá una respuesta del sistema público de salud. Puede haber casos, pero hay una fortaleza importante. Por eso ahora se trabaja en la reactivación económica que va a ser difícil. En el mundo hay una crisis económica. La economía mundial caerá en todos los sentidos. En Estados Unidos caerá un 6% del PBI y sin cuarentena, porque privilegiaron la economía”, dijo.

“Va a ser todo un proceso y habrá que ver la demanda con más países con habitantes. Nosotros, en cierta manera el hecho de tener una posición más favorable con China, que será el país que más rápido puede recuperarse del punto de vista económico, va a empezar a demandar alimentos y nosotros somos los principales productores en el contexto mundial”, afirmó Ziliotto.

“En La Pampa, la actividad agropecuaria no dejó de funcionar y estamos muy fortalecidos. Tenemos cinco frigoríficos exportadores que están trabajando, recuperando mercados. La semana pasada, el presidente firmó un convenio para aumentar el cupo de carne que se exporta a Israel. En eso, tenemos una expectativa muy importante”, dijo.

Preguntado sobre si la pandemia se sale con mayor justicia distributiva o mayor concentración del ingreso, Ziliotto dijo que “la pandemia nos igualó a todos. En ese sentido, no sé si habrá mayor concentración y tendrá que ver con la inteligencia de los países, de no repetir errores. Si hay algo que planteo desde mi posición de una provincia del interior, es que una de las cosas que desnudó la pandemia fue la Argentina Unitaria”.

“Una de las cosas que tenemos analizar de acá para adelante, es ver cómo poblamos a todo el país, que no haya hacinamientos ni conglomerados urbanos sumidos en la pobreza. Ese tiene que ser uno de los objetivos y enseñanzas de la pandemia. No sé si habrá mayor concentración. Creo que la pandemia le pegó a todos los sectores económicos y nos da la posibilidad de empezar desde abajo hacia arriba y tendrá que ver la capacidad del gobierno y su posicionamiento ideológico, que no haya mayor concentración”, estimó Ziliotto.

