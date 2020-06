Valderrama busca potenciar el teletrabajo

La diputada provincial, Andrea Valderrama, presentó un proyecto de ley con el acompañamiento de todos los diputados del Bloque de la UCR, para la promoción y difusión del teletrabajo.

La legisladora destacó que el objetivo de la iniciativa es “fomentar y difundir esta modalidad de trabajo como instrumento para mantener y generar empleo en cualquiera de sus formas”.

Además señaló que se logra: “la descentralización de las fuentes de trabajo en la provincia, el fomento del empleo juvenil, la inclusión de personas actualmente excluidas del mercado laboral y la modernización del sector público y privado, a través de la utilización de medios tecnológicos apropiados para cada actividad y/o basados en tecnologías de la información y comunicación”.

Valderrama resaltó que a causa del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el teletrabajo adquirió mayor preponderancia para evitar la propagación del virus Covid 19.

Frente a esto, consideró que “resulta de suma importancia que exista una ley para su promoción y difusión como una herramienta para la generación o mantenimiento del empleo. El proyecto busca dar definiciones para clarificar ciertas cuestiones vinculadas a esta modalidad de trabajo, afirmando los principios que rigen el Teletrabajo y los derechos de los teletrabajadores y empleadores”.

El proyecto consta de 13 artículos que principalmente versan sobre la definición de teletrabajo, la designación de la Secretaría de Trabajo como autoridad de aplicación, la definición del ámbito de aplicación público y privado, la determinación de los principios rectores del teletrabajo tal como el de igualdad, voluntariedad y reversibilidad; entre otros temas. Asimismo se propicia la elaboración de un manual de buenas prácticas del Teletrabajo coordinadamente e intersectorialmente, con la participación de las áreas de gobierno que corresponda y los representantes gremiales y sindicales.

La diputada remarcó que se pretende: “Potenciar el teletrabajo en el ámbito privado y dentro de la Administración Pública Provincial tanto centralizada como descentralizada; lograr capacitación a profesionales del área como instructores del nuevo sistema; permitir que innovadores de tecnología utilicen los mecanismos de formación para dar a conocer sus ciencias; fijar criterios de territorialidad tendientes a estimular la presencia de trabajadores pampeanos en la modalidad teletrabajo en las empresas asentadas en territorio provincial; Promover nuevas formas de organización de trabajos basados en el teletrabajo; incentivar, a través del diálogo tripartito, la creación de alianzas entre el sector público, el sector sindical y el sector empresarial; impulsar el teletrabajo en los grupos socioeconómicamente vulnerables y en las personas con responsabilidades de cuidados domiciliarios; promover una mayor conciliación entre la vida personal, familiar y laboral; la inclusión laboral de jóvenes, trabajadores informales, personas con discapacidad y con movilidad reducida; mejorar la movilidad urbana, aportar a la modernización de nuestras ciudades y promover el desarrollo sostenible de nuestra provincia; y descentralizar las fuentes de trabajos, concentradas en las grandes urbes ofreciendo igualdad de oportunidades a las poblaciones del interior de la provincia”.

La legisladora de la UCR comentó que “el avance de esta nueva modalidad de trabajo es un verdadero hito a nivel mundial, y considero que puede ser una herramienta muy útil teniendo en cuenta la particular realidad de nuestra provincia, en la que la mayor cantidad de fuentes de trabajos se encuentran concentradas principalmente en las tres localidades más grandes (Santa Rosa -incluye conglomerado Santa Rosa-Toay-, General Pico y General Acha), que obligan a los habitantes de las localidades más pequeñas a trasladarse y/o radicarse en las grandes ciudades (produciendo así su desarraigo) o en caso de no poder hacerlo, quizás comienzan a trabajar de modo precarizado o lo que es aún peor, quedan desempleados. Cualquiera de las situaciones que se produzcan no sólo tiene efectos disvaliosos para los pobladores, sino también para las pequeñas localidades que no tienen posibilidades de progresar”, detalló.

Para finalizar expresó: “El implementar esta modalidad de trabajo redundaría en múltiples beneficios económicos para ambos, y sería posible generar empleo para pobladores del interior a través de la modalidad del teletrabajo”.

