“En la Laguna el protocolo se sigue manteniendo como el primer día, no es para la actividad social”

El director de Deportes del municipio santarroseño, José Luis Carluche, estuvo recorriendo la ciudad para supervisar cómo están funcionando las distintas actividades que están habilitadas en el marco de la pandemia.

Durante la tarde visitó primero la Escuela Municipal de Canotaje que dio inicio hoy a sus actividades: “se retoma la actividad náutica y también el Club Náutico. Está muy bueno poder ver atletas de reconocido nivel nacional como Juli Garro que hoy gracias a Dios puede nuevamente retomar la actividad y ponerse en forma para cuando todo esto se levante y volver a la selección Argentina”.

-¿Hay un protocolo para las actividades náuticas?

-Todas las actividades se abren con el protocolo aprobado, estamos viendo cómo se está desarrollando acá y la ventaja que tenemos es que es un espacio grande al aire libre, igualmente hay distanciamiento social. Cada palista tiene su respectivo equipo en eso no hay inconveniente.

Carluche después se trasladó a la pista de atletismo de la Laguna Don Tomás, donde habló con profesores y atletas, para luego ir hacia el Prado Español donde se está practicando pelota paleta.

-¿Tienes información de que se pueda permitir algún nuevo deporte?

-Por el momento no se sabe nada, tal vez mañana el gobernador hace una conferencia o el subsecretario de Deportes anuncia alguna nueva actividad, la realidad es que se han presentado muchos protocolos de características similares a las actividades aprobadas. Yo calculo que en pocos días más, también van a estar habilitados.

-¿Cómo se está manejando la situación en la Laguna?

-La Laguna sigue cerrada al tránsito vehicular, no a la actividad deportiva. Para llegar a la Escuela Municipal de Canotaje se hizo un camino alternativo por la calle Duval, para el Club Náutico se entra por la Felice a la altura de la Estancia La Malvina, se dobla a mano derecha y a unos 400 metros hay una entrada para dejar el auto y también llegan caminando, esto fue lo que consensuamos.

Continuó indicando que “por ahora va a seguir cerrado el tránsito vehicular y tal vez en el futuro hayan distintas entradas alternativas para que la gente pueda llegar a los espacios verdes para disfrutar de la Laguna. Un sueño mío y creo que el de mucha gente sería este y que no haya tránsito de vehículos”.

Carluche aclaró que el protocolo en la Laguna: “se sigue manteniendo como el primer día, no es para la actividad social. También sabemos que hay nenes que se escapan a los juegos, entonces conversamos con los padres, somos conscientes que no es fácil que un niño vea un juego y no se tiente a ir a usarlo, por eso los mantenemos higienizado, pero no lo pueden usar”.

