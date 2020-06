“Muchos ponen a la gesta de Malvinas dentro de la dictadura y nosotros no somos dictadores, fuimos soldados”

Desde el Centro de Veteranos de Malvinas de La Pampa recordaron el Día de la Afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas. “Para nosotros, desde abril a junio, vienen días especiales y siempre recordamos algo de que pasó en las islas”.

Jorge Maidana, presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de La Pampa y Luis Pereira, vicepresidente reivindicaron la gesta de Malvinas, al conmemorarse el 10 de junio es el Día de la Afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico.









“Hoy, a 38 años de la reafirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas, es que convocamos a nuestro Centro”, dijo a Plan B el vicepresidente del Centro, Luis Pereira. “Para nosotros es una fecha muy importante. Las Islas Malvinas son siempre nuestras y reafirmamos este día, porque tenemos 649 soldados en el sur que seguimos reivindicando”, agregó.

“Nosotros acá estamos de pasada, si bien con Jorge vivimos lo que ocurrió en el conflicto, acá estamos para malvinizar y que esto no se olvide. Para nosotros es una fecha muy especial”, afirmó.

“Por otra parte, hoy se conmemora el 10 de junio la reafirmación de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas”, dijo el presidente Jorge Maidana. “Recordemos que en el año 1829 fue designado como primer gobernador argentino Luis Vernet y estuvo a cargo hasta 1833, donde fueron usurpadas las islas por los ingleses”, rememoró.

“Como decía Luis, estamos a pronto del día 14 de junio, que ocurrió el último combate en Puerto Argentino. El 14 de julio no fue la rendición, sino la última resistencia argentina en Puerto Argentino. Para nosotros, desde abril a junio, vienen días especiales y siempre recordamos algo de que pasó en las islas”, afirmó.

“Hoy, hablando con mi hijo recordé que atacaban Monte London, en el Regimiento 7. Yo estaba en ese Regimiento de Infantería de La Plata y eso trae muchas cosas a la cabeza. A veces hablamos con los compañeros y soldados con los que estamos en permanente contacto y era algo dantesco”, afirmó Maidana. “Se veían las municiones de los ingleses y los argentinos, que salían de un punto, se abrían y chocante, era un infierno”, agregó.

Consultados sobre su concepto en la Dictadura Militar, Maidana recordó que había seguido la carrera militar, tenía 20 años y era cabo primero. “Yo el concepto que tengo es que muchos ponen a la gesta de Malvinas dentro de la dictadura y nosotros no somos dictadores, fuimos soldados que fuimos a defender nuestra bandera. La Dictadura no la pongo con la Guerra de Malvinas, nada que ver”, indicó Maidana.

—¿Han tenido algún con autoridades nacionales respecto a los reclamos de Malvinas?

—No, hemos tenido contacto a nivel municipal. Sabemos que a nivel nacional se está trabajando. Sabemos que se han presentado leyes en el Congreso y la Confederación Nacional está trabajando junto a la Comisión Nacional con muchos proyectos para presentar, que han quedado anclados con la pandemia.

—¿Se puede retomar el diálogo entre Argentina y Gran Bretaña?

—Creo que sí. Quizás nosotros no lo veamos. Se han ganado muchas cosas con el diálogo. Hay que pensar que antes no podías ir a las islas y ahora podés ir, te podés quedar una semana y ellos mismos te llevan y te traen, no hay problemas en ese sentido.

—¿Han acercado posiciones con el sector de los movilizados a Malvinas?

—Ese es un problema que tenemos permanentemente. Quieren ostentar un título de veterano de guerra que no son.

En este sentido, Pereira señaló: “yo no soy el contador de Nación. Si les quieren dar dinero, que se los den, pero que no se llamen veteranos ni ex combatientes, por respeto a los que quedaron, no a nosotros. Es una falta de respeto y me llena de malestar que tomen una gesta donde hubo muertos que fueron compañeros de ellos, por un rédito por dinero. Es algo que es muy bajo”.

“Esto se generó cuando nos otorgaron dos o tres pensiones mínimas de jubilación y ahí resurgieron. Y hubo gente del poder político, que les prestó oídos. Nosotros queremos es que esto se sepa, no son veteranos de guerra. Ellos son los ‘casi’, los casi van y nosotros somos los casi no volvemos”, dijo.

“Quiero que me digan qué se siente estar veintiocho horas arriba de una balsa o qué es estar en plena batalla, escuchando los tiros y explosiones. No tienen el derecho a reclamar como veteranos de guerra. Si el gobierno les quiere dar un subsidio como movilizados, es tema del gobierno, pero que no se hagan llamar veteranos ni ex combatientes”, afirmó Pereira.

—El año pasado, la gestión de Altolaguirre les dio un lugar en el desfile, fue un reconocimiento…

—Es por eso que en ese momento quisimos hablar con Altolaguirre y lo hablamos. Ahora, cuando asumió di Nápoli, le planteamos estos problemas, lo mismo que al gobierno. Cada diputado tiene nuestra ley de veteranos de la provincia de La Pampa.

Al respecto, Maidana precisó: “lo que ocurrió en la gestión de Altolaguirre con ellos es que se metieron de prepo, como lo hicieron muchas veces. Un 2 de abril, estaban frente al monumento con su bandera y no se les dio un lugar”.

“Y luego hubo dos formaciones, donde se metieron de prepo a Altolaguirre y no los pudieron sacar. Para el 20 de junio del año pasado se fueron al final y pasaron. No es que le habían cursado invitación”, dijo.

