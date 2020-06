Tiene una nena con graves problemas en los riñones y la quieren desalojar

Una mujer que vive en el barrio Néstor Kirchner denuncia que la quieren desalojar. Vive en una casa del IPAV hace más de cinco años. Además, tiene una niña con varias enfermedades.

Desde el 2014 Susana vive en una vivienda en la calle Corona Martínez 1413: “estoy acá desde el día cero, cuando se entregaron las casas el 22 de diciembre. La adjudicataria era la prima de mi expareja que no tenia intenciones de habitarla y me dio la llave”.

Susana señaló que “hace dos años que estoy yendo al IPAV, ya que mi nena esta enferma, tiene púrpura crónica y reflujo vesicular grado 3 y no le funcionan el 30% de sus riñones”.

La mujer contó que fue al IPAV: “buscando una solución ya que no puedo alquilar, incluso presente firma con los vecinos porque desde el primer día estamos todos. Me dieron un contacto que se iba a comunicar conmigo, pero nunca lo hicieron”, aseveró.

Relató que hace dos meses recibió una orden de desalojo: “en la orden dicen que la prima de mi expareja vivió conmigo, pero eso es mentira, ella nunca habitó acá”.

Además, precisó que le cortaron la luz y el gas: “con todos los problemas que tiene mi hija no puedo estar sin servicios y no puedo irme a alquilar. Por ahora, Defensoría me asignó un abogado”.

Afirmó que “la casa yo tengo intenciones de pagarla, he hecho refacciones, e incluso hasta el año pasado seguía costeando las cuotas, pero de un día para otro en el IPAV me dijeron que la deje de pagar porque favorecía a la dueña. Nunca vino una asistente social y necesito una solución. Por ahora mi expareja se lleva a mi hija de noche, pero no puede seguir viviendo así”.

