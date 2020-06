Durango y la ley de Educación a Distancia: “La Escuela es irreemplazable”

La senadora pampeana argumentó a favor de la ley de educación a distancia para menores de 18 años, en circunstancias excepcionales, y dejó en claro que el Estado se hace presente a través de la educación en las Escuelas.









En el marco de la cuarta sesión remota del Senado Argentino, se aprobó la Ley de Educacion a Distancia, que busca regularizar esa modalidad de educación que se decretó desde el inicio de la pandemia y el aislamiento social obligatorio.

Durango dijo que “se han dicho cosas muy confusas” en relación al rol del estado y las políticas educativas y recordó su pasado como docente para argumentar que las nuevas plataformas hacen un aporte innegable, más en este contexto, aunque remarcó que “la educación no debe ser jamás un negocio y mucho menos un privilegio”.

“Hay quienes defienden indiscriminadamente la educación a distancia, desde la noción de los avances tecnológicos de las sociedades actuales y sus bondades, son innegables los numerosos aportes que ofrece la tecnología al proceso educativo”, reconoció la senadora aunque consideró que “muchos lo hacen desde discursos neoliberales que ponderan la tecnología y la educación de plataformas y prescinden de la figura del docente en el aula”

Por esto, aseguró que “prescindir de la o el docente frente a alumnas y alumnos, en un aula, es prescindir de la preocupación de un Estado presente”

“Soy Peronista, somos peronistas señora presidenta, por eso creemos que el derecho a la educación no debe ser jamás un negocio, y mucho menos un privilegio”, expresó Durango.

Más adelante dijo que “en las condiciones actuales de desigualdad preexistentes, donde la Argentina además de la Pandemia, sufre la secuela de años de achique y falta de inversión, son muchas las dificultades para desarrollar una opción de educación a distancia. Cómo olvidar el descubierto que dejaron con la interrupción del Conectar igualdad. Hoy integrantes de la oposición reclaman derechos que antes no otorgaron”, apuntó la senadora pampeana sobre la política educativa del gobierno anterior en esa área.

“Las diferencias en las condiciones de vida y en las posibilidades (o imposibilidades) de las familias de acompañar la educación en los hogares, representan brechas que la pandemia, el aislamiento social y la suspensión de clases presenciales, no hacen más que profundizar” analizó”, manifestó.

Para finalizar dijo “me quiero detener brevemente en los agregados que justifican esta modificación y que tenemos que preservar para que esta opción de la educación a distancia no salga de lo excepcional. Apoyamos este proyecto de ley sólo en el marco de lo excepcional, y con una justificación contundente. No se podrá interpretar, por ejemplo, que algún pueblo o alguna comunidad, por su distancia geográfica o por cierto aislamiento, no merezcan el esfuerzo del Estado por llevar ahí, a esa tierra, la presencia de un docente o una docente.

“La habilitación de la educación a distancia para niños, niñas y adolescentes no es algo que recomendamos, no es una buena opción educativa en el sentido en que la escuela es irremplazable”, finalizó.

