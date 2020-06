Madres cumplen 2200 marchas y enviaron carta de apoyo a Fernández: “el sol volvía a salir para nosotros”

La Presidenta Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, envió una carta al presidente Alberto Fernández agradeciéndole la decisión de la intervención de Vicentin.

“Ayer a la tarde pensaba en usted. En su trabajo, en su cansancio, en sus broncas contenidas. Y estaba triste, porque sentía impotencia y no encontraba una salida para que nosotros –su pueblo, ese al que usted cuida todo el tiempo–, nos manifestáramos”, señaló.









“En ese momento, en la radio que sonaba sobre la mesa de mi cocina, llegó su palabra, su anuncio. Me quedé inmóvil. Sonó el teléfono. No lo atendí. Y no lo podía creer. Me parecía que no entendía bien, pero cuando me tranquilice y logré escuchar en otras radios su voz, me di cuenta que el sol, a pesar de que ya anochecía, volvía a salir para nosotros”, agregó.

“Poco a poco, escuchando a varios medios vociferar, difamando su anuncio, recordé lo que yo había visto hace años, en las barrancas del río Paraná, donde unos trabajadores me mostraban cómo Cargill había encadenado con gruesas cadenas la orilla del río de todos, sólo para ellos”, recordó.

Entonces las voces del Himno Nacional tronaron en mi cocina: “Oíd el ruido de rotas cadenas, libertad, libertad, libertad. Un abrazo eterno”, cierra la carta de Hebe.

2200 Marchas

Este Jueves 11 de Junio las Madres de Plaza de Mayo cumplen 2200 jueves de marcha ininterrumpida.

A las 15,30 horas realizarán una transmisión especial contando en primera persona lo que es la plaza y cuanto se la extraña en tiempos de cuarentena.

La transmisión se podrá seguir por las redes sociales de la organización.

