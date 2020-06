Valderrama contra la expropiación de Vicentin: “Es una aberración jurídica, no corresponde legalmente”

La diputada provincial, Andrea Valderrama, usó la red social Facebook para dar a conocer su opinión sobre la inminente expropiación de Vicentin

La legisladora que grabó un video expresó que “no estoy de acuerdo en lo más mínimo con la decisión del Presidente de expropiar Vicentin”.

Fundamentó su opinión indicando que “Jurídicamente es aberrante lo que han hecho, se decide intervenir por decreto una empresa de capital privado que está sometida a un proceso concursal que está abierto y que esta en curso en la justicia”.

Valderrama indicó que los mecanismos adecuados: “sería haberse presentado el acreedor que es el Banco Nación dentro del concurso y en el expediente judicial haber presentado la solicitud para que lo intervengan y esperar que la justicia ordene la intervención”.

Respecto a la intervención comentó que “el Presidente salió a justificar que la intervención se hace porque cuando se expropia una empresa es lógico que el estado quiera tomar posesión de ella, pero señor Presidente acá no se expropio nada, usted saca un decreto para intervenir una empresa que no se expropio”.

La diputada precisó que “en el artículo 17 de la Constitución Nacional se establece que la propiedad privada es inviolable, donde establece una excepción a esa inviolabilidad donde se refiere al instituto de la expropiación”,

Entonces se preguntó: “¿cuándo se puede expropiar?”, donde se respondió: “cuando un bien sea declarado previamente de utilidad pública por una ley emanada del Congreso y sea previamente indemnizado el propietario, acá en Vicentín se da ninguno de los dos casos, no se declaró de utilidad pública por el Congreso y encima se pretende a través de un decreto dar una intervención por una expropiación que todavía no pasó”.

También criticó el tema de la indemnización: “te vamos a pagar con la deuda que vos tenes del Banco Nacion y nos vamos a quedar con el 51% de tus acciones, la expropiación no establece eso para nada, lo que establece es que la indemnización debe ser acordada entre las partes en este caso el Banco Nación y Vicentin, y en el caso de que no hay acuerdo se tiene que ir a un juicio para establecer el monto de la indemnización o sea que estamos muy lejos de respetar los preceptos constitucionales. Estamos haciendo todo lo que legalmente no corresponde,.

“Más allá de los debates ideológicos que puedan generarse si corresponde o no expropiar Vicentin, lo que no podemos permitir es que se avasalle la Constitución, las leyes y las instituciones, existe un concurso de acreedores abierto, existe el Poder Judicial para estas cosas. Este no es el camino”.

Valderrama también se refirió a la investigación que hay en contra de la empresa: “con la expropiación se va a dejar de investigar si existió una quiebra fraudulenta provocada por los dueños o accionistas de Vicentin, que le dieron un destino distinto al dinero que le prestó el Banco Nación, como va haber una expropiación esto va a quedar en la nada y no se va a investigar. Asimismo que se compruebe judicialmente que alguien del gobierno anterior fue responsable de haber entregado irregularmente estos créditos, porque no había respaldo ni garantía, entonces que cumpla la pena que tenga que cumplir”

Afirmó que la Argentina: “tiene que funcionar a través de las instituciones”.

Además, manifestó su preocupación por: “la seguridad jurídica que es la credibilidad que tiene un país, con esto la atacamos directamente, y que puede traer como efecto negativo es que nadie, ni del extranjero ni nacional, quiera asumir un riesgo de inversión para generar puesto de trabajo, industria o emprender en el país, cuando no sabes si de un día para el otro te pueden cambiar las reglas del juego y te pueden expropiar. Sea adecua a lo que quiere el presidente”

Por último dijo que “Me parece una aberración jurídica y en esto creo que tenemos que coincidir todos, que si se quieren hacer las cosas hay que hacerla como corresponde, legalmente, por el procedimiento establecido por la ley y la Constitución”.

