El reto del gobernador a Santa Rosa y el relajamiento en al provincia

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, criticó a las personas que dejaron de usar barbijos y afirmó que en la capital pampeana hubo un movimiento mayor al anterior a la pandemia de coronavirus.

El primer mandatario retó a las personas que se sacan el barbijo, a quienes vinieron a la capital y alertó de un “relajamiento peligroso” ante la ausencia de casos positivos.









En relación a la circulación, Ziliotto explicó que la tenían medida en una relación 1 a 100 y dijo que “el último domingo, en Santa Rosa, el movimiento dio 105”. Apeló a la “responsabilidad social” y a que las personas se cuiden de quienes vienen de otras provincias y ven que no se aíslan.

“Santa Rosa marcó el domingo pasado un 105 de movimiento, cuando antes de la pandemia tenía 100. Hay gente que violó la cuarentena, en lugares públicos, compartiendo más de 10 personas y sin distanciamiento”, dijo y le llamó la atención a la sociedad.

Reconoció que el virus va a entrar pero aclaró que la magnitud va a estar relacionada con “la responsabilidad social y seguir cuidándonos”.

Por otra parte, alertó que “el 50 % de la población no usa barbijo, en una relajación que no entendemos. Vamos a ser estrictos en los controles, pero no podemos estar en todos lados. Depende de la responsabilidad social”, finalizó.

