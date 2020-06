Ziliotto: “La barrera sanitaria no es prioridad”

El gobernador de La Pampa explicó que no abandonarán el reclamo, pero reconoció que no está en la agenda porque “no tiene implicancias para la economía provincial. Por eso no es prioridad”, especificó.

“Hace 4 años afectaba a la provincia de La Pampa, hoy desde el punto de vista no nos afecta tanto porque se abrieron otros mercados. Hoy no es que no vendemos más solo porque está la barrera al sur del Río Colorado, no vendemos porque estamos a full con la capacidad de producción









“Sacar la barrera sanitaria desde el punto de vista económico, no es una prioridad, no está en la urgencia. Es un tema a resolver, pero puede esperar. Hoy el perjuicio lo tienen quienes viven al sur del río colorado que pagan la carne mucho más cara y seguramente de peor calidad”, dijo.

“No lo abandonamos, pero ningún frigorífico nos está pidiendo por la barrera porque tienen otros mercados abiertos. Desde el punto de vista económico no es prioridad porque no afecta la economía de la provincia”, finalizó.

