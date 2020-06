Denuncian que la MSR dejó sin asistencia al colectivo trans

Marion Montiveros denunció que la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de Santa Rosa dejó al colectivo trans sin la posibilidad de acceder a la asistencia económica que brinda el gobierno para la población LGBTI+ en el marco de la emergencia por el coronavirus.









Montiveros dijo que Bonavitta asumió la responsabilidad de incluir al colectivo trans en la asistencia social del gobierno nacional destinada a una de las poblaciones con peor situación de vulnerabilidad, pero de 60 personas que fueron incluidas en el censo provincial, solo hay 11 que hoy cobran el beneficio.

“A principios de marzo el colectivo trans hizo un censo a nivel provincial para ingresar a un programa nacional de asistencia. El censo tiene 60 personas. Esto fue a parar a la dirección municipal a cargo de Gabriela Bonavitta. Ella se hizo cargo sin decir que solo podía ocuparse de Santa Rosa, y ahora nos enteramos que mandaron una lista de 11 chicas trans para este programa, y el resto no lo mandó”, relató Montiveros.

La medida garantiza un ingreso económico mensual para todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sin trabajos registrados y en contextos críticos que se ven intensificados en el marco de la emergencia sanitaria.

“Esto ocasionó una molestia dentro del colectivo trans”, aseguró. “Yo me comuniqué con ella y me dijo que me iba a llamar para darme una respuesta y nunca m llamó”, recriminó.

Por otro lado, manifestó el “disgusto” por la “digitación” que se hizo de la gestión. “Cuando una persona no está capacitada para una función, no puede trabajar con el colectivo trans, no se cuáles son las necesidades, pongamos a alguien del colectivo trans, que sepa las necesidades. Hoy el programa se cerró y se quedaron sin poder ingresar al programa”.

En contraposición, Montiveros destacó: “hoy quien se está poniendo al hombro, y tengo que felicitar al gobierno de La Pampa y a la subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Graciela Salvini, a quien le mandé un mensaje para solicitar ayuda a las compañeras y fue inmediata. Eso es gestión”, enfatizó.

“El colectivo trans no es frecuente en los pasillos de Casa de Gobierno pidiendo, pero la situación que se está viviendo hoy hace que sea así. Hay resquemor por tantas cosas que hemos pasado. Pero lo que ha hecho Bonavitta no tiene nombre porque dejó a todo el colectivo trans sin pasarle información a Nación.

“Hemos sido discriminadas y un montón de cosas, pero esto es vergonzoso. Me hago cargo de lo que digo porque nadie quiere salir a hablar por que después no le llevan la mercadería y hacen padecer a las compañeras y no es justo”, remarcó.

Sobre esto último, también denunció que “algunas compañeras les han llevado bolsas de mercadería con cuatro productos, cuando sabemos que tienen 20 productos. No es la solución, pero no deja de ser una ayuda”.

