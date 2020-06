Cuando la estupidez y la ignorancia se apodera de un intendente

En el espacio de libertad de expresión, Oscar Christensen, le contesta a los dichos del intendente de Tupungato, Mendoza, Gustavo Soto, quien comparó a La Pampa con el nazismo alemán.









El jefe comunal mendocino había dicho que el gobierno «adoctrina» a los estudiantes en las escuelas sobre el reclamo pampeano contra el gobierno mendocino por el manejo unilateral de los recursos hídricos compartidos.

El presidente de la Unidad Básica de Villa Alonso compartió su opinión sobre esas afirmaciones:

«Nuevamente los pampeanos nos vemos agraviados e insultados por una autoridad mendocina que poco o nada sabe de nuestra historia. Una historia que, en su desarrollo, mucho tiene que ver la política autoritaria y colonialista de las autoridades mendocinas que desertificaron la mitad del territorio pampeano, impulsaron la emigración de habitantes del oeste pampeano y nada les importó el derecho humano a la vida cuando cortaron la corriente del Atuel con los embalses de los Nihuiles, solo para impulsar su economía. También desconoce los reclamos de La Pampa sobre la cuenca del Desaguadero Salado que tanto Mendoza como San Juan intentan desacreditar.

Este Intendente mendocino, que trata a todos los pampeanos de nazis, seguramente justificará las políticas económicas y sociales de su jefe y ex Presidente Macri, no hay duda que justifica y avala la evasión impositiva que se produjo en la era macrista, lo que es lisa y llanamente un robo a todos los argentinos; no hay duda que está de acuerdo en perdonar la deuda de la familia Macri con el Correo Argentino, no hay duda que acompaña la estafa al Banco Nación que hizo su correligionario González Fraga otorgando créditos impagables a Vicentin; no hay duda que acuerda con las espías ilegales que ordenó su jefe político a opositores, periodistas, jueces y funcionarios; no hay duda que este Intendente tiene una gran formación autoritaria, colonialista y “nazionalista” porque cree que el mundo comienza y termina en Mendoza.

El Intendente de Tupungato, Herr Gustavo Soto, cree que todos son de su misma condición.

A los pampeanos no nos importa si la plata es de Mendoza o de los argentinos, pero si nos importa que las obras de Portezuelo perjudican notoriamente a La Pampa y tres provincias más porque amenazan con dejarnos sin el único río que tenemos, el Colorado.

La falta de capacidad intelectual para discernir de Herr Gustavo Soto, solo es comparable a la ceguera fanática de quien se cree el centro de la galaxia.

Los pampeanos somos tan argentinos como los tupungueños y tenemos los mismos derechos y obligaciones que ellos; estamos amparados por la misma Constitución y las leyes; pertenecemos al mismo país y hablamos el mismo idioma. Que pensaría el Intendente si los pampeanos despojáramos a la enorme cantidad de mendocinos de las viviendas que les otorgó el Gobierno de La Pampa?. Que diría Herr Soto si el gobierno pampeano no dejara transitar el transporte mendocino por las rutas pampeanas?. Que actitud tendría el Intendente de Tupungato si el gobierno de La Pampa prohibiera los vinos mendocinos en todo el territorio provincial?.

Sí; es cierto que en nuestras escuelas informamos a nuestros niños que La Pampa no tiene ríos internos porque Mendoza se apropió de un recurso natural que era de toda la región; sí, es cierto que desde 1947, cuando el Territorio de la Pampa Central no era provincia, viene reclamando por su derecho sobre el río Atuel.

Los pampeanos queremos recordarle a este Intendente ignorante que en diciembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la sentencia sobre la apropiación del Río Atuel por parte de Mendoza, donde reconoce los derechos de La Pampa sobre el caudal de agua y se extiende sobre el daño causado y el porvenir. Un párrafo de la sentencia dice lo siguiente: “toda vez que el ambiente es un bien colectivo, de pertenencia comunitaria, de uso común e indivisible, resulta necesario, para la solución del conflicto, enfocar el problema no solo desde las pretensiones articuladas por las provincias sino desde la perspectiva de los múltiples afectados involucrados”.

Mas adelante, el fallo se refiere a lo sustentable en la solución del litigio, precisamente por esta razón – afirma la Corte – la solución no puede limitarse a resolver el pasado sino, y fundamentalmente, a proyectarse hacia una sustentabilidad futura de los recursos naturales involucrados en el objeto del litigio.

El Intendente de Tupungato debería estudiar un poco más sobre historia argentina y geopolítica regional, pero claro; prefiere comulgar con la ignorancia y la falta de respeto por sus compatriotas».

