Montañismo, el volcán Maipo y el bello sistema del Diamante. (Por José Sevilla – Nota 1)

Es poco probable encontrar en un espacio geográfico como el que nos ocupa, una variedad de elementos y recursos tan amplios y variados dignos de ser difundidos y disfrutados. El río Diamante nace la laguna homónima al pie del bello volcán Maipo, en la cordillera de los Andes. Talla un amplio valle otrora modelado en partes por grandes mantos glaciales. Posteriormente, ya en su valle medio se adentra en una dilatada planicie donde es altamente aprovechado.









Ya en su valle inferior, forma un amplio abanico para finalizar en la cuenca del Desaguadero, Salado, Chadileuvú-Curacó. No obstante, esto no siempre fue así, pues en tiempos no tan pretéritos este río tributaba sus aguas en el mismísimo río Atuel, tema de nuestra próxima nota.

El volcán Maipo (5323 m) le confiere al lugar un sello distintivo, ya que resalta no sólo por su singularidad dominando el horizonte andino, sino por la virtud de poseer a sus pies una bella laguna (3.300 m) que da vida a uno de los ríos cordilleranos más importantes de la región.

Más allá del destino como reserva natural instituido por Mendoza hace ya algunos años, la Reserva Natural Laguna del Diamante, de 192.000 ha posee además una biodiversidad asombrosa, el lugar excede cualquier categorización puesto que la confluencia de una variedad de elementos y recursos se combina aquí para hacer del mismo un ámbito de común encuentro, a pesar de la dificultosa accesibilidad y las extremas condiciones atmosféricas, escondiendo curiosas pinceladas de historias no tan difundidas.

Difícil acceso, algo que se debe mejorar:

Desde la provincia de La Pampa hasta el ingreso al parque, probablemente no haya más de 7 u 8 horas de recorrido, luego, posee un acceso de ripio en mal estado que desalienta cualquier esfuerzo, a no ser por el cautivante ambiente que se abre paso a paso.

Bordeando el río Diamante por momentos, el extenso valle montañoso se nos presenta con presencia de una biodiversidad sorprendente para estos lugares, la vegetación achaparrada troca en mucho más tierna en el fondo del valle, permitiendo la presencia singular de una alta variedad de animales entre los que se destacan grandes manadas de guanacos. Por momentos, el camino asciende tanto que el paisaje se abre, perdiéndose el fondo del valle de nuestra vista.

Luego de un par de horas de ascensos y descenso y zigzagueantes senderos, el remate final es una asombrosa vista del valle abierto, las nacientes del río, la extensa laguna y el portentoso volcán del que cuelgan impresionantes glaciares, aunque, lamentable es decirlo, en los últimos años han sufrido un retroceso brutal.

La geomorfología del lugar, belleza y cataclismo:

Los expertos señalan que debajo del aparente plácido ambiente observado y la quietud reinante, no todo es tan estático, ni en formas ni en tiempos. Hace unos 150 mil años tuvieron lugar explosiones eruptivas de una envergadura tal que hicieron colapsar el terreno. “Centenares de kilómetros cúbicos de material incandescente fueron arrojados en forma de nube ardiente, provocando el colapso del terreno debido al súbito vaciamiento de una cámara magmática situada a menos de 5 kilómetros de profundidad”. Este mega-cataclismo es catalogado como “el más severo jamás registrado en los últimos 500 mil años en toda la región. Srouoga Patricia y ot.

Los análisis a los que son sometidos las rocas, tanto por su composición, como por su disposición, distribución en el terreno y la interpretación del mismo, los planos de referencia, la recomposición de la dinámica observada, permiten situar la formación del propio volcán en una fecha de aproximadamente 100 mil años

Los geólogos han llegado a registrar siete “eventos eruptivos principales” unos pre y otros pos-glaciales, desde los 86 mil hasta los 17 mil años, aunque las manifestaciones más recientes datan de 1912.

“La construcción del volcán Maipo comenzó apenas 50.000 años después y a lo largo de su longeva historia de 100.000 años acusa un comportamiento jalonado por cambios severos de temperamento, desde erupciones explosivas hasta otras más tranquilas caracterizadas por la emisión de coladas de lava. Sin embargo, el común denominador es el escaso volumen, como resultado de la baja provisión de magma en profundidad. Srouoga Patricia y ot.

Estas son algunas de las principales razones que nos hablan de un volcán activo o “temporalmente pasivo”, mucho más de lo que podamos imaginar, aunque en los tiempos presentes, el mismo se encuentre en una aparente quietud. Los agentes erosivos ambientales como el hielo, el agua y el viento terminaron por modelar un paisaje de incomparable belleza. Desde nuestras primeras visitas a la actualidad (unos 15 años de evolución) puede observarse el alarmante retroceso de las inmensas masas de hielo, coincidente con el impacto ambiental planetario que en estos ambientes determina el serio riesgo de perder un recurso tan vital como el agua en todas sus manifestaciones.

Este histórico descenso del nivel de la laguna fue tan acuciante en el último verano que el cuerpo de agua principal había dejado de verter en las propias nacientes del río, dejando su cauce seco en sus inicios, debiendo esperar varios kilómetros pendiente abajo que otros tributarios volcaran su aporte y le devuelvan vida a un río que ya tiene en su larga historia un impacto superior a su propia capacidad.

La cuenca de captación del río se estima en unos 2.800 km2, recibe luego importantes tributarios como el río Negro, río Blanco y río Las Aucas, río Hondo. Ya en la cuenca media es altamente aprovechado en distintas presas, como Agua del Toro, Los Reyunos, etc.

Trekking de altura:

En verano, desde la proximidad de la laguna y por una distancia de unos 10 km se camina ascendiendo por una inmensa pampa que poco a poco va cediendo lugar a una pendiente algo empinada, la exuberancia de los mantos de rocas distribuidos por un ambiente que se torna árido y agreste, sólo se haya interrumpida por el encuentro de pequeños hilos de agua que invitan al caminante a un descanso, aunque en el último verano varios de estos se encontraban secos. Ya a media tarde se accede al primer campamento, encontrándonos ya en la ladera oriental observando desde aquí la inmensa montaña al poniente.

En otros tiempos, nunca había existido inconveniente con la disponibilidad de agua, pero resulta muy común en la actualidad desplazar los campamentos (descansos) cada vez más arriba en procura de hielo para derretir, o incluso llevar previamente la información de dónde resultará más adecuado armar el campamento.

El ascenso final se corona por una zona de rocas sueltas muy inestables, bordeando los mantos de hielo, hasta llegar a su cráter, una coronación que requiere equipamiento especial como piquetas y crampones.

Debido a la magnitud de la montaña por la que se camina, está claro que llegar a este punto, ya estamos en los 5.000 metros de altura, significa tener el privilegio de dominar con la vista toda la vertiente oriental (Argentina), desde donde venimos ascendiendo, y una vez que vamos atravesando el extenso cráter, poco a poco aparecen a nuestra vista toda la vertiente occidental chillena.

El cráter se observa colmatado tanto por material como por un extenso planchón de hielo, el cual una vez superado, luego de otras tres largas horas de asalto, se accede finalmente a su cumbre (5.323 m) desde donde puede divisarse un entorno pródigo de cerros, perdiéndose la vista tanto hacia los valles descendentes con pendiente pacífico como hacia la propia laguna del Diamante y el inmenso valle del río comenzando a serpentear hacia el oriente.

José E. Sevilla

Lic. en Geografía MsC en Gestión de Empresas

