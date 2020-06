Camionero de Realicó que no se realizó el test pide que no sigan difundiendo que tiene coronavirus

Este domingo se conoció el sexto caso de coronavirus en La Pampa. Tras los testeos que realiza el gobierno pampeano llamado «Búsqueda Activa» un camionero de Realicó dio positivo. No se conoce la identidad, pero lamentablemente se han viralizado por WhatsApp noticias falsas, donde dan el nombre de una persona que ni siquiera se ha hecho el test..

Se trata de David Ezequiel Vorobei, un camionero realiquense que no se encuentra en Realicó, ni se realizó el testeo ayer en la búsqueda activa del virus que se llevó adelante con la presencia de funcionarios del Gobierno de La Pampa. Sin embargo su nombre y el de su hermano Gabriel que hace dos meses «no pisa Realicó» fueron difundidos por grupos de whatsapp como «el caso positivo»

Según contó Infotecrealico.com se vienen difundiendo nombres y hasta fotografías por redes sociales.

Ante esta situación Vorobei se comunico con la redacción de ese medio para llevar tranquilidad a su familia y entorno cercano y pedirle a la comunidad no continuar multiplicando la falsa información «No estoy en Realicó ni estuve ayer, estoy en Córdoba y me entero de esta situación. Quiero aclarar que mi hermano Gabriel vive en Río Negro y hace dos meses no pasa por Realicó. No pueden salir a ensuciar a gente laburadora. No me hice ningún hisopado, no estoy en la lista y necesito arreglar esto porque me llama todo el mundo y me vuelven loco que me encierre» explicó.

«Me siento mal, no se a quien tengo que dirigirme o llamar para que primero vayan a ver la lista y se den cuenta que no estamos ninguno de los dos Vorobei. Por favor le pido a la gente que se calme, nosotros no tenemos nada que ver, no estamos en Realicó ni estuvimos ayer haciéndonos el test, no tengo problema en hacérmelo cuando vuelva, solo quiero llevar tranquilidad y parar con esto. Si tengo una carta porte para salir con maní desde Van Praet a Córdoba pero nunca entre a Realicó sino que estaba saliendo», concluyó a la vez que se solidarizó con el colega que se contagió de la enfermedad y pidió por su pronta recuperación.

