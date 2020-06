“Sigo temiendo por la vida de Nadia”

Jorge Lucero, padre de Nadia, contó que la Justicia está investigando a varias personas ya que desde hace un tiempo ha recibido amenazas. Por otro lado, destacó que Nadia esta cada día mejor, pero lamentó que por la situación del coronavirus no ha podido seguir normalmente el proceso de rehabilitación. Agradeció a la sociedad y en especial al personal sanitario del Hospital Lucio Molas.

En un video que compartió el comunicado Víctor Salcedo, se vio a Nadia y su padre juntos en su casa.

Nadia comenzó contando que está bien al igual que sus hijos.

Después, Jorge relató que están mejor porque de a poco: “se han ido cortando las amenazas. La doctora Martini hizo un seguimiento, donde llevó a varios celulares y hay varios implicados, pero no podemos dar nombre porque están en investigación”.

Indicó que “recibía amenazas de todo tipo, hasta de muerte, por eso se llegó a que la doctora tomará este caso. Aunque no estamos tranquilos, nos preocupan las amenazas como también el barrio, donde hay muchos conflictos, sigo temiendo por la vida de mi hija”.

Jorge dijo que “uno no puede dormir, siempre estoy pendiente de todo, porque a veces a las 2 o 3 de la mañana empiezan a los tiros, hay que estar atento a todos los movimientos. Más allá de que la policía nos está cuidando uno teme todas esas cosas”.

Respecto a la anulación del juicio abreviado de los acusados por encubrir al agresor de Nadia, precisó que “habían sido sentenciados un poco a las escondidas, entonces salimos a rever esa situación y el Tribunal nos favoreció. Creímos que la sentencia no era justa y la forma que se dio”.

Cabe destacar que el viernes el Tribunal de Impugnación Penal anuló el juicio abreviado de los tres encubridores del agresor de Nadia Lucero. El juez Carlos Besi había condenado a 2 años de prisión de cumplimento efectivo Franco Devia y Claudio Reyna, y a 1 año y 6 meses Daiana Escudero.

Por otro lado, afirmó que nunca ha hablado con el intendente de Santa Rosa y que sólo tuvo una audiencia con el vicegobernador ‘en un pasillo’: “me dijo que necesitaba y le conté lo que precisaba, pero me contestó, para eso debes dirigirte al Penal que es donde está la causa”.

Además, dijo que había ido una persona a su casa para hacer un dormitorio con un baño para Nadia, que le había dicho que era del Gobierno Provincial, pero no habían vuelto: “el vicegobernador me preguntó que persona era, pero yo no tenía nombre, vino un maestro mayor de obra y después no apareció nunca”.

Sobre la salud de Nadia, expresó que: “está bien más allá de que está parado todo con los médicos, tiene que seguir haciéndose estudios y controles, pero con la pandemia no ha podido ir al gimnasio”.

Agradeció al personal de salud: “lo que es en sanidad, es un espectáculo cómo nos atendieron y cada vez que vas te tratan muy bien”.

Frente a esto, Nadia también señaló que “cuando estuve en la guardia todos me decían que desde el primer día estuvieron ahí, los médicos, las enfermeras”. A lo que completó el padre de Nadia que “cada vez que va al hospital cuesta salir porque la saludan mucho”.

Finalmente, Jorge agradeció el apoyo que ha tenido de la sociedad.

