Pueblos Originarios celebrarán el we tripantu y esperan respuesta de Ziliotto

Distintas comunidades y agrupaciones se organizaron para conmemorar, en Colonia Emilio Mitre, el 21 de junio el año nuevo de las culturas preexistentes.

Referentes de las comunidades y pueblos originarios, entre los que se encuentran Daniel Cabral, lonko y rakiduan; Casandro Cabral; Jesús Fernández; Luis Iturrieta; Florencia Melo; Mariángeles Kuntz; Mauro Aromando; y la Agrupación Vuta trawn, anticiparon que no faltarán a la ceremonia anual y le comunicaron al gobernador de La Pampa que la harán respetando el distanciamiento social en el marco de la pandemia de coronavirus.









Explicaron el we tripanti “no es una festividad ni un ritual, es algo mucho más profudno, que demanda estar en el lugar y en ese momento” en Colonia Emilio Mitre.

En la carta enviada al gobernador Sergio Ziliotto señalaorn que “nuuestra agrupación pertenece al pueblo Rankül y desde hace años nos reunimos en esta localidad a realizar la ceremonia del ‘we tripantu’ que sería algo similar al concepto de ‘año nuevo’ de la cultura occidental”.

“Las culturas de los pueblos originarios tienen estas fechas porque va relacionado directamente con la naturaleza, en esta fecha se produce el solsticio de invierno y se considera que aquí da comienzo nuevamente al ciclo de la vida, se producen las lluvias que luego van a ayudar a las plantas a florecer en la etapa de la primavera para fructificar en el verano y así sucesivamente hasta comenzar un nuevo ciclo. Cada ciclo se realiza durante 13 lunas”, añadieron.

“Consideramos que se debe realizar esta ceremonia ya que es de suma importancia para la vida y no se puede dejar de hacer. Nuestra cultura fue destruida con el avance del estado argentino y las campañas al desierto y desde ese entonces entramos en un desequilibrio enorme produciendo olvidos, dependencias, aculturamiento, etc, etc, etc. sumiendo a nuestro pueblo en una invisibilización que nos arrastró a que muchos hoy en día no se quieran reconocer como originarios”, agregaron.

“Esto refuerza la situación de que debemos estar presentes en esta fecha y en esta localidad que tiene una carga simbólica ya que ahí fue depositado nuestro pueblo a morir y sin embargo resistimos y hoy en día estamos vivos. Ahí están todas las fuerzas de nuestro pueblo luchador, que a pesar de las condiciones adversas y en un territorio inhóspito para el desarrollo de la vida continuamos manteniendo las raíces. Los ‘Nehuenes’, algo parecido a lo que la cultura occidental considera ‘espíritus’, están presentes ahí y nosotros debemos entrar en contacto con ellos para fortalecernos y poder emprender este ciclo con la energía suficiente”, indicaron en la carta.

La nota había sido enviada durante la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Hoy, al regir el Distanciamiento, la ceremonia se puede realizar, pero de todas maneras, esperan una respuesta del gobernador de La Pampa.

En la nota además del permiso solicitaron el acompañamiento del gobierno pampeano para la realización de la ceremonia ya que “no todos tienen recursos económicos para llegar al lugar que, desde Santa Rosa o General Pico, tenemos casi 300kms. Santa Isabel y Victorica están más cercanos pero también es complicado el traslado. No disponemos de fondos suficientes para poder afrontar estos gastos, si hemos podido pese a todo, vender alimentos elaborados y con esto juntar para cubrir gastos de alimentos y de calefacción”.

“Nos hemos comunicado con la secretaria de cultura Adriana Maggio pero ella nos respondió que no puede decidir nada y que hay que esperar. Esperamos que usted nos pueda ayudar, teniendo en cuenta que somos una parte importante en la provincia y, como dicen las constituciones tanto nacional como provincial y los pactos firmados por nuestro país con la OIT que regula la defensa y práctica de la cultura y las leyes nacionales y provinciales que hacen referencia a los mismos”, finaliza la nota.

