San Luis: más de 100 detenidos por una fiesta sin protocolos y transmitida en vivo

La policía llegó al lugar por la transmisión en vivo por redes sociales que asistentes hicieron desde adentro. Había cuadruplicado la capacidad permitida.

Una transmisión por Facebook dejó en evidencia una fiesta en un local bailable en San Luis que no respetó las medidas de seguridad correspondientes a la pandemia por coronavirus y 106 personas quedaron detenidas. Ocurrió el sábado y el establecimiento estaba habilitado como un restobar, pero no contaba con cocina.









El hecho dejó algunos menores y poco más de un centenar de detenidos por cuadriplicar la capacidad permitida. El operativo policial y municipal se llevó a cabo luego de que vieran lo que estaba ocurriendo en el lugar a través de una transmisión en vivo.

La reunión no respetó el 25% de la capacidad establecida por los protocolos y no tenía cocina. «El dueño se había presentado a hacer el cambio de rubro, pero aún no completaba la documentación», dijo el jefe del Programa Fiscalización Externa del municipio, Marcelo Caliri, y agregó que «en los registros de trazabilidad habían anotadas cerca de cien personas y que la cantidad de sillas y mesas no alcanzaban para esa asistencia a la vez que no se encontraban a la distancia que establece el protocolo para esa actividad».

Al labrar las actas correspondientes, se procedió a la detención y al traslado de todas las personas en diferentes vehículos de la policía. En el video de un medio local, se observó como utilizan dos camiones para subir a todas las personas que intervinieron en el suceso.

El comisario mayor y subjefe de la Unidad Regional I, Sergio Chareum, aseguró que se los llevaron a la Jefatura Central a la espera de ser notificados por el magistrado interviniente. Por la parte de los menores, fueron llevados al mismo lugar y puestos a disposición de sus respectivos padres.

Según afirmaron estas fuentes, «no se constató personas en estado de ebriedad», y Caliri concluyó: «Por el incumplimiento de distanciamiento y las irregularidades, en conjunto con la Policía de San Luis, procedimos a la clausura del local».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios