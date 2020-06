Tamboras del Viento exigió la aplicación de la Ley Micaela

Desde la agrupación feminista reclamaron por una efectiva aplicación en los tres poderes del estado pampeano.

Tamboras del Viento, de General Pico, se manifestó en contra de “sanciones livianas e insuficientes” para con violentos y acosadores que conviven con todas y todos en esta nuestra ciudad”.

“Tiempo atrás el Colectivo de Mujeres puso en conocimiento de los piquenses el acoso laboral sufrido contra una empleada judicial, desde allí comenzamos a enterarnos lo que había pasado y el proceso lento, lentísimo para llegar al resultado “recomendado” por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de La Pampa …”se le imponga a A.A.P., una sanción de quince días de suspensión de empleo sin goce de haberes y a «M.G.B., una multa equivalente al 5 por ciento de su sueldo”, recordaron.









“Tenemos el deber y la empatía de acompañar a esta trabajadora que sufrió dentro de su ámbito laboral, el Poder Judicial, un trato degradante menoscabando gravemente su integridad moral, que seguramente como cualquier persona, con sentido común, después de haber pasado por semejante situación esperaba otro tipo de sanción, más severa seguramente. Parece irrisorio aplicar estas sanciones a quienes hicieron abiertamente uso de poder, de su machismo generando, situaciones de total impotencia que bloquearon emocionalmente a quien trabaja para llevar el sustento a su familia”, indicaron.

“Que se siente? En este caso que no se recibió una respuesta efectiva por parte del sistema judicial, se podrá decir que se hizo lo que permite lo normado, lo que establecen los procedimientos, etc., pero eso no alcanza, quien debería tener una mirada propia sobre la justicia “dando lo que le corresponde a cada uno” tiene aún hoy atada las manos con estereotipos de género arraigados en una justicia machista”, afirmaron.

“La ley Micaela hace obligatoria la capacitación en género para los tres poderes del Estado y como se dice desde la Secretaria de la Mujer de La Pampa: que esta capacitación sirva para…”comprender y generar conciencia sobre la magnitud que toma la discriminación hacia las mujeres manifestada en violencia, en todos sus tipos y ámbitos, es un deber que el Estado tiene para con los servidores públicos que se desarrollan laboralmente en todas sus dependencias, como así también con toda la sociedad”, dijeron desde Tamboras del Viento.

“Solicitamos entonces como parte de la misma, que se aplique esta Ley exhaustivamente, que en base a este nuevo espíritu que se vislumbra en la Secretaria mencionada se pongan en marcha el seguimiento a las víctimas de violencia y acoso a fin de asegurar que no se lesionen los derechos de las mujeres. Habrá quien deba rendir examen sobre igualdad y violencia de género más veces, a fin de lograr comprender que no es natural ejercer discriminación y violencia contra las mujeres en el trabajo, en la familia o en la vida”, cierra el comunicado de prensa.

