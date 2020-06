Con cuestionamientos a Sappa, el SiTraJ rechaza la suspensión de la Feria de Invierno

El sindicato de Trabajadores Judiciales de la Pampa repudió la acordada que realizó el Superior Tribunal de Justicia obligando a los empleados a trabajar durante la feria del mes de julio. Piden que se retrotraiga el acuerdo y criticaron duramente al presidente del STJ, Jose Sappá.

La comisión directiva del sindicato de Trabajadores Judiciales de la Pampa envió un comunicado donde repudia la acordada 3710 que fuera redactada por el cuerpo de ministros respecto a la feria judicial de invierno, a su vez pide que se retrotraiga el acuerdo: “la forma con la que se maneja el Ministro ahora presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa, ha tomado una actitud autoritaria y egoísta”.

Destacaron que el gremio de los judiciales: “siempre ha mantenido la buena predisposición y dialogo siguiendo los canales que corresponden, planteando las necesidades e inquietudes de los trabajadores, aportando siempre desde las vivencias de los mismos, pero parece que escuchar para el ministro es mucho trabajo e irrumpe con su avanzada de hacer a cualquier costo la oficina judicial civil, digitalizar y despapelizar los fueros civiles, sin tener en cuenta lo que los compañeros manifiestan y los pedidos del sindicato en anteriores reuniones, totalmente informales con quienes no suman sino que restan importancia a los reclamos”.

“Todo ello en el marco de una pandemia mundial y del accionar de nuestro poder judicial regido por acuerdos que decretaron y prorrogaron una feria judicial extraordinaria (3696, 3697, 3700, 3703 y 3705)”.

Indicaron que “No atender al gremio por parte de quien tiene la responsabilidad de la justicia y delegar reuniones por creerlas menos importantes es una clara demostración de indiferencia hacia los trabajadores”.

También expresaron que no fueron invitados a las reuniones del “Consejo Asesor de Crisis del Poder Judicial de La Pampa”,

“El sistema judicial debe resguardar los derechos y la relación tripartita que se da en quienes son funcionarios judiciales, administrativos judiciales y los operadores judiciales (abogados), no reconocer esta dinámica deja ver la actitud patriarcal o como hace un poco más de un año algún funcionario en un furcio, denominó a los trabajadores como ‘subordinados’. Al parecer hay quienes mandan y quienes obedecen, hoy para los ministros que acordaron sacar la feria judicial quienes obedecen son los trabajadores. En plena cuarentena social y obligatoria la justicia…¡funciono! no por nada salió el Dr.: Sappa a exponer públicamente todo lo que se resolvió y lo que se trabajó, todavía no se percató que el buen funcionamiento de la justicia se debe a los trabajadores administrativos judiciales, a los que él está desconociendo”.

Desde el SiTraJ expresaron que “los empleados judiciales solo dejaron de concurrir a sus lugares de trabajo, pero no así de trabajar. Lo hicieron desde sus domicilios, con sus propios elementos (computadoras y conexiones a internet) y en cualquier horario del día”.

Tomaron las palabras de Sappa en un matutino donde dice que la decisión de cancelar la feria fue a petición del Colegio de Abogados: “El presidente del superior Tribunal de Justicia ¿debe justificar su decisión en la influencia que ejerció el Colegio de Abogados? El presidente de uno de los tres poderes de la provincia ¿no puede hacerse cargo por él, que esa fue su decisión?”.

Finalmente expresan que “La institución que debe velar y preservar los derechos, más cuando estos son emanados de la Constitución como piedra angular de donde se parte y se rige nuestros derechos laborales (art. 14 bis) y la ley orgánica 2574 del poder Judicial, capitulo II Receso de los tribunales art: 16, es lisa y llanamente menospreciar el trabajo de los empleados Judiciales”.

