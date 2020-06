Fernández y el espionaje del macrismo: “es una perversidad total, lindante con una patología”

El vicegobernador criticó el accionar de los servicios de inteligencia en la era Macri. Aseguró que nunca conoció a Alan Ruiz y si se entera que fue espiado, se constituirá como querellante.

El vicegobernador de La Pampa opinó sobre la red de espionaje montada durante el macrismo y los alcances de las personas espiadas, que incluirían a funcionarios pampeanos, luego del trascendido de que el ex gobernador Carlos Verna estaría entre los espiados.









“Conforme a la información que uno tiene y cómo ha manejado los servicios de inteligencia el ex presidente Macri, creo que hemos sido espiados en alguna forma todos los argentinos, todos los pampeanos y quienes tenían responsabilidades institucionales también. Por ahora no me consta y si me constara, me constituiré como querellante, señaló Fernández.

“Es un hecho bochornoso para Argentina y sabemos que los servicios de inteligencia deben trabajar para combatir el narcotráfico y otras enfermedades endémicas de la sociedad, pero lo que ha hecho el gobierno anterior en materia de espionaje, creo que hemos sido espiados en toda la sociedad, sobre todo quienes están con responsabilidades políticas e institucionales. Estamos hablando de dirigentes, jueces, fiscales, periodistas, gremialistas, propios de su partido, es una perversidad total, casi lindante con una patología”, criticó Fernández.

“Casi una patología de perseguir, de observar, de fisgón, como dice Aníbal Fernández, un fisgón no tiene nada que ver con un trabajo serio y responsable de los servicios de inteligencia, que debiera ser en resguardo de los habitantes de la Nación”, criticó el vicegobernador de La Pampa. “Esperemos que caigan los responsables, sean quienes sean y se deslinden las responsabilidades de quienes no la tuvieron”, agregó a FM Noticias.

—¿Cree que han operado en La Pampa, más allá de lo trascendido?

—Han operado en todo el país, en mayor o menor medida. Acá ya se conocieron los casos del diputado Espartaco Marín (PJ) y el senador Juan Carlos Marino (UCR). Creo que acá hemos sido vigilados todos. Los servicios de inteligencia tienen un entramado muy difícil de desatar. Tiene que haber un trabajo exhaustivo de la justicia y seguramente ahí podremos ver el entramado en Capital, Gran Buenos Aires y las provincias.

Es difícil señalar responsabilidades directas. Todo indica que el señor Alan Ruiz, al que no conozco, y no sé si tuvo contacto conmigo. La verdad es que no lo conocí nunca, seguramente habrá tenido contacto indirecto conmigo, pero la verdad es que no lo sé. Manejo la misma información que ustedes, que tenía una responsabilidad directa y era uno de los operadores principales. No tengo dudas que esto estaba ordenado de más arriba. Nadie tiene una logística ni un poderío como los servicios de inteligencia, si no hay una orden de arriba.

—¿Cómo llegó Alan Ruiz acá, con el ex ministro Tierno?

—No, esto será motivo de investigación. La verdad que no lo sé, ni lo conozco, ni de vista. Lo que sí es vital para la democracia que se investigue hasta las últimas consecuencias y se condene a los responsables. Se espiaba todo: el Banco Central, parte del Servicio Penitenciario y esperemos que la justicia actúe rápidamente. Tengo la preocupación con la fuga de algunos, que puede pasar. Esperemos que se condene a los responsables como corresponde, porque la democracia va a seguir en peligro.

