José Álvarez intendente de Realicó: “estamos tranquilos el caso no complicó la situación”

El jefe comunal de Realicó confirmó que hay en la localidad veintitrés personas alojadas en hoteles. Quince de ellas, corresponden al programa “Regreso a Casa” y ocho relacionadas con el caso de COVID-19 detectado el sábado.

El intendente de Realicó, José Braulio Álvarez, brindó precisiones este martes sobre el nuevo caso de Coronavirus en La Pampa. “Estamos tranquilos, lo más importante de todo esto fue que al hacer el testeo programado que tiene el gobierno de La Pampa y se confirmó un caso positivo. Yo siempre tenía sospechas por los camioneros, sobre todo porque son los únicos que salen y recorren todo el país”, dijo.









“Es una persona joven, está dentro de los casos leves, sin síntomas y está en Santa Rosa. Acá, en Realicó hay gente aislada en un hotel. Se trata de ocho personas y la logística está a cargo del municipio. Ya se hizo un hisopado y les dio negativo”, afirmó en declaraciones radiales.

“El ministerio de Salud dijo que hubo tres testeos, yo no sé quiénes son. El que está acá en el hotel le dio negativo y el resto de los contactos están todo bien”, agregó.

Álvarez aclaró que tiene a 23 personas aisladas en hoteles. “Tenemos quince del programa ‘Regreso a Casa’ y ocho de este caso especial, de aislar a la gente que tuvo contacto con este camionero”.

“Es decir que hay ocho personas que están aisladas en este hotel. Luego hay otro camionero, porque esta es una empresa grande, que creo que son los testeos que dijo el ministerio que se hicieron. Creo que son cinco camioneros más y el resto está aislado en su casa, es la familia del chofer”, dijo a periodistas de Radio Noticias.

Consultado sobre la situación en Realicó y el clima en la comunidad, Álvarez dijo que “luego de este caso, no hay ida y vuelta hacia Huinca Renancó. Allá cerraron las fronteras y la gente que tiene negocios en Huinca, no pueden pasar”, precisó. “Huinca Renancó no deja entrar a nadie que vaya de Realicó por una semana”, agregó.

“El resto de las actividades de Realicó están bien. Acá estamos en Fase cinco y tenemos casi todo habilitado, con todas las medidas impulsadas por el Gobierno Provincial. Menos el fútbol, cine, teatro, y lugares de concentración, está todo normal, todo habilitado”, dijo.

Álvarez destacó el testeo rápido de este nuevo caso de COVID-19 en Realicó. “Acá se hizo el testeo del camionero el sábado. El chofer había llegado a Realicó el viernes a la noche, es decir que prácticamente estuvo en su casa, con su señora y creo que tiene dos hijos. A la mañana fue al hospital y se hizo el testeo. Estuvo muy poco en contacto y no es un caso que complicó la situación, por eso seguimos con el mismo estatus sanitario”, explicó el jefe comunal.

Consultado sobre si la comunidad usa el tapabocas, Álvarez sostuvo que “la mayoría lo cumple. Hoy no he circulado por la localidad. Creo que ahora la gente va a tomar más conciencia y quienes no usaban tapabocas, lo van a hacer, van a ser más extremas las medidas preventivas”, cerró el intendente de Realicó.

