Kohan anticipa que habrá más casos de coronavirus: “estamos en un pandemia, es cuestión de tiempo”

“Pasó algo no deseado, esperado. Esto no es un partido de fútbol, no vivimos fuera del planeta, Argentina está creciendo en su curva del virus y es cuestión de tiempo que tengamos casos”, afirmó el ministro de Salud. Criticó a quienes difundieron supuestas listas de las personas aisladas. “Esto no es una caza de brujas”.

El ministro de Salud, Mario Kohan, se refirió al nuevo caso de coronavirus positivo conocido el fin de semana y afirmó que se dio porque el gobierno pampeano está haciendo búsquedas activas, en determinadas poblaciones de riesgo, entre ellos, quienes entran y salen por la provincia. “Pasó algo no deseado, esperado”, dijo.









“Salimos a la búsqueda activa y en ese sentido y uno hace selección del grupo de riesgo. En este caso, el grupo es aquel que por su trabajo tiene que transitar zonas de transmisión viral y es el caso de los camioneros, que hacen un enorme esfuerzo para mantener el abastecimiento”, dijo.

“En ese contexto, luego de un número importante de testeos, apareció este joven trabajador que era asintomático y dio positivo”, explicó en declaraciones radiales. “La idea es no testear a cualquiera, se testea a una población seleccionada, en función del riesgo, como ocurre con las campañas de vacunación”, agregó en declaraciones radiales. “Por eso es que se testea a quien se considera en riesgo y no a cualquier persona”, explicó.

El ministro de Salud aclaró que los testeos a personas considerada como población de riesgo, son voluntarios. “Los camioneros en general hace muy buen cuidado y se manejan muy bien con los protocolos. En general se les da una charla explicando los protocolos y finalizada la charla, se les pide que voluntariamente se ofrezcan a ser evaluados por el testeo”, agregó Kohan.

“Esto no es un partido de fútbol, no vivimos fuera del planeta, Argentina está creciendo en su curva del virus y es cuestión de tiempo que tengamos casos. Algunos se enojan porque digo esto. Es la realidad, es una pandemia, vivimos en Argentina y el virus circula en Argentina”, señaló el Ministro de Salud a periodistas de Radio Noticias.

Consultado por las 16 personas aisladas que habían estado en contacto con el camionero de Realicó, Kohan pidió tranquilidad a la población y repudió a quienes han difundido listas con los nombres de quienes están en aislamiento. “Piense por la información oficial y no voy a calificar a personas que dicen cualquier cosa. Tienen toda mi reprobación. Es trágico escuchar esto. Nadie es culpable por contraer el virus”, dijo.

“Puede haber diferentes niveles de responsabilidad y eso se puede discutir. Si un señor hace una fiesta para 50 personas y comparte un mate, sí tiene una enorme responsabilidad, pero un señor que va a trabajar para que usted tenga combustible o ensalada en su mesa, no. Eso habla de la calidad de personas que estigmatiza, del que señala y denuncia. Parecieran que volvemos al medioevo o que se le quiere quemar la casa”, criticó el ministro Kohan. “Mi desprecio a las personas que señalan y estigmatizan, eso es horroroso”, agregó.

Kohan agregó que el camionero está estable y asintomático. “El mensaje es de serenidad. Si nosotros no detectamos, un X sujeto puede ser propagador de la enfermedad en un ámbito determinado. El hecho de asistirlo, detectarlo y aislarlo es ir un paso adelante”, afirmó.

Kohan pidió ante cualquier duda que consulten con el sistema de salud. “Sobre todo aquel que es población de riesgo, como por ejemplo los trabajadores eventuales que entran y salen de la provincia. Ante cualquier síntoma, que le genere la más mínima duda, debe hacer una consulta, más allá de los síntomas conocidos”, dijo. “Lo ideal es que se consulte, que se confíe en el sistema de salud y avisar ante cualquier síntoma. Que no tengan miedo, si estamos saliendo a la caza de brujas, nadie querrá ser bruja”, indicó para criticar a quienes estigmatizan a las personas que contraen el virus. “Me da mucha indignación los tarambanas que hacen o dicen cualquier cosa”, señaló.

“La comunidad tiene que estar preparados para recibir informes que pueden ser una verdad revelada y a la semana siguiente, esa verdad revelada puede haber cambiado”, dijo ante el avance de publicaciones y estudios que se conocen a diario en todo el mundo.

