Colectivo: “Estamos a la expectativa que la próxima semana implementemos la SUBE”

El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Santa Rosa, Pablo Echeveste, se refirió a la presentación del presupuesto, el EMTU y el pago de aguinaldo.

El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Santa Rosa, Pablo Echeveste, informó que la presentación es hasta el 31 de Octubre de este año, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades. “Generalmente suele pedirse una prórroga hasta el 31 de diciembre del 2020, posteriormente a la aprobación del presupuesto provincial y nacional, suele ingresar para su tratamiento en el mes de diciembre” adelantó el secretario.

Pablo Echeveste dio precisiones además sobre lo aprobado la semana pasada; “la política que hizo hincapié la gestión fue la emergencia sanitaria, además de las obras financiadas por el gobierno nacional y provincial tenemos obras en marcha en ejecución por administración municipal, refuerzos para la emergencia social y la municipalización del transporte público de pasajeros”.

En relación al Ente Municipal de Transporte Urbano y la extensión del boleto gratuito el secretario manifestó: “estamos a la expectativa que la próxima semana implementemos la SUBE, es un tema que lo teníamos previsto, no nos genera un gran problema que no tengamos en estos días el corte de boletos, contamos con previsiones que no nos han generado un déficit adicional”, indicó.

Haciendo referencia al pago del sueldo anual complementario el secretario manifestó; “estamos trabajando y observando la evolución de la recaudación, debemos esperar la estimación de la coparticipación, somos optimistas vamos a andar bien y estamos trabajando con la secretaría de Asuntos Municipales de modo de tener toda la información actualizada; con recursos propios y sabemos que podemos contar con el acompañamiento de recursos de la provincia”, finalizó Echeveste.

