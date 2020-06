Estrellas Amarillas pidió una investigación judicial y acusó a Marín de exponer “su vida y la de terceras personas”

La Fundación Estrellas Amarillas pidió una investigación judicial contra el diputado por haber violado la cuarentena. También demandó el repudio de la Cámara de Diputados de La Pampa.

La ONG compuesta por familiares y víctimas de siniestros viales envió un comunicado para repudiar el accionar del diputado provincial, Espartaco “Taco” Marín, tras conocerse que el lunes fue sorprendido por la policía conduciendo un automóvil luego de haber tomado bebidas alcohólicas: el alcohotest le dio 1,24 gramos de alcohol por litro de sangre.

El legislador justicialista fue interceptado el lunes a la madrugada por un control policial en el cruce de las rutas 34 y 12.

El alcohotest le dio 1,24 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del permitido, que en nuestro país es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre en calle y de 0 en ruta.

Desde Estrellas Amarillas lo criticaron duramente y esperan: “una respuesta contundente por parte de los legisladores de la Cámara de Diputados de La Pampa, como así también de las máximas autoridades, porque no solo estaba conduciendo con el triple del alcohol autorizado, sino también, estaba dando un pésimo ejemplo, exponiendo al peligro su propia vida y la de terceras personas”.

Destacan que también “estaba incumpliendo la cuarentena, dado que la detención fue a las 2:40 am. Y los horarios de circulación permitida por las resoluciones vigentes son de 8 am a 24 pm”.

Recordaron que ayer el gobernador Sergio Ziliotto: “nos pidió a todos los pampeanos que usemos el barbijo y nos manifestó estar molesto por ‘la falta de uso del barbijo’. Tenemos a un representante del gobierno con este accionar imprudente, ¿con que autoridad moral podemos nosotros, después, manejarnos y exigirle a la sociedad, cuando nuestros propios representantes violan las normas? No solamente que las violan, sino con ese accionar pueden llegar a generar siniestros y destrozar vidas”.

“Nosotras, las Madres, Padres, seres queridos de victimas del tránsito llevamos más de 15 años de lucha, para tratar de que se tome conciencia con el tema de la ‘siniestralidad vial’, con las terribles consecuencias que azotan a familias enteras. Nos fue muy difícil que ‘conducir alcoholizado’ sea considerado un delito penal. Nosotros comenzamos esta lucha en el año 2003. A finales del año 2017, después de más de 15 años de lucha logramos que ‘conducir alcoholizado’ sea considerado un delito penal. Ahora estamos tratando de luchar por el alcohol cero en todo el país, y también porque las personas que no han matado a nadie, y conducen con alcohol en sangre, sean también consideradas y se les inicien causas penales porque estamos previniendo delitos de riesgo, la posibilidad de que esas personas maten y causen daños a terceros”.

Señalan que su lucha: “no ha sido nada fácil, las principales resistencias las hemos encontrado en lugares donde se tiene que legislar, y las seguimos encontrando. De hecho, en la provincia de La Pampa, no estamos logrando hacer efectiva la Ley de Victimas 27372, en su momento fuimos convocados por asesores de este mismo Diputado Marín, para poder garantizar la Ley de Victimas en La Pampa, que lamentablemente, aún, no la hemos podido garantizar. Y esto nos demuestra porque, porque acá hay mucha gente a la que no le interesa que los derechos de las víctimas se garanticen”.

Finalmente expresan “Las Madres, Padres y seres queridos de Victimas del Transito estamos muy molestas, consternadas, dolidas y exigimos que se implemente la ‘Seguridad vial’ como política de Estado en La Pampa”.

