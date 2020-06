Teletrabajo: “Es una herramienta para mantener y generar nuevos empleos en La Pampa”

La diputada provincial, Andrea Valderrama, dialogó con Plan B sobre el proyecto que presentó para promocionar el teletrabajo en la provincia. Remarcó que se busca un manual de buenas prácticas para establecer reglas claras: “para que no se vulneren ningún derecho”.

La legisladora detalló que “el proyecto es extenso, tiene 13 artículos y trata de regular aspectos básicos de los derechos de los teletrabajadores y a su vez de los empleadores, estableciendo reglas claras y uniformes”.

Señaló que en el Congreso comenzó a tratarse una iniciativa sobre el teletrabajo: “es una cuestión de derecho laboral que tiene que ser regulado de fondo, donde se busca sacar una ley sobre el teletrabajo, para resolver cuestiones que hoy no están claras”.

Frente a esta situación: “nosotros vimos la oportunidad a nivel provincial de presentar este proyecto y poniendo como autoridad de aplicación a la Secretaria de Trabajo, que de hecho la semana pasada solicitamos una reunión con Pedehontáa y nos dijo que nos iba a recibir, así que esta semana esperemos explicarle el proyecto y entregarle una copia en mano. Queremos que conozca de primera mano los fundamentos. La intención es ver si se puede avanzar en este tema, y también que nos diga lo que opina y nos de sus comentarios”.

“La idea es que se regule a través de la Secretaria de Trabajo, pero con la participación de tres ejes fundamentales, una que es el Estado, otra que es la parte gremial que representan a los trabajadores y también las cámaras empresariales que representan a los empleadores”, dijo.

Valderrama destacó que la pandemia: “obligó a muchas profesiones establecer una modalidad de teletrabajo que no estábamos preparados para implementar, había carencia de capacitación, no estaban claros varios puntos como los horarios o los implementos a utilizar, la idea es que hayan reglas claras”.

-¿Qué es lo que buscas con el proyecto?

-Por un lado un manual de buenas prácticas, y así evitar abusos de parte de los empleadores que como saben que el empleador está en la casa, le pueden hacer trabajar horas que no corresponden o no le facilitan las herramientas necesarias y el costo lo afronta el trabajador, entonces establecemos un par de criterios que nos parece que pueden ayudar a que en el día de mañana, pospandemia, se siga utilizando la modalidad del teletrabajo de una manera correcta y que no se vulneren ningún derecho.

También en la iniciativa se busca promocionar el teletrabajo: “como una herramienta para mantener y generar nuevos empleos en la provincia. El objetivo no es que se reemplace al trabajador presencial por un teletrabajador, sino que después de la pandemia muchas empresas pueden tener una afectación económica por una situación de crisis y van a seguir con la modalidad de teletrabajo porque se achican algunos costos como una sede, que es más caro”.

-Hablaste de generar empleos con el teletrabajo

-Nosotros en La Pampa tenemos una característica que es la baja densidad poblacional y mucha extensión de territorio, donde hay dos grandes centros o concentración General Pico y Santa Rosa, después el resto son localidades más pequeñas y las fuentes de trabajo no llegan y ya están centralizadas en esas dos ciudades, con el teletrabajo se puede generar la posibilidad de descentralizar las fuentes de trabajo y contratar bajo esta modalidad a una persona que vive en un pueblo de La Pampa del interior sin necesidad de que se tenga que mudar como viene pasando. Esto puede ser una posibilidad para mantener a la gente en los pueblos y que no tengan la necesidad de desarraigarse.

La diputada de la UCR indicó que: “Nosotros en La Pampa hemos tenido dificultades históricamente para lograr que vengan grandes empresas a instalarse en la provincia y generar puestos de trabajo, siempre estamos esperando a que vengan, lo que podemos hacer es capacitar a los pampeanos, darles las herramientas a través de esta ley y del Estado, capacitándolas para que puedan ser contratadas por grandes empresas a nivel nacional que buscan teletrabajadores, entonces ahí generas puesto de trabajo sin necesidad de que venga instalarse una empresa acá y sin necesidad de que los trabajadores pampeanos tengan que irse a otra provincia o a otra ciudad”.

Finalmente reflexionó sobre que después de la pandemia: “se va a dar un cambio de paradigma y que va implementarse más el teletrabajo de lo que venía antes”.

