Contra denuncias de inquilinos, inombiliarias aseguran que hubo un 92% de cobranza de alquileres

El Colegio de Martilleros y Corredores Inmobiliarios de La Pampa se quejó de las «denuncias infundadas» por parte de las organizaciones de Inquilinos a la hora de difundir el número de personas en situación de alquiler en nuestra provincia, perjudicadas por no poder pagar el mes debido a la crisis y la pandemia. Además, aseguró que no hubo desalojos ni reclamos a esa institución por situaciones de ese tipo.









A través de un comunicado, la asociación que nuclea a los inmobiliarios manifestó que la Agrupación de Inquilinos tiene «un proceder poco serio», desmintió que haya esa situación y aseguró que, según su relevamiento, «la cobranza de alquileres ronda el 92%, muy parecido a un mes normal».

El comunicado completo

Esta institución se vio asombrada y sorprendida cuando tuvo conocimiento por los medios de comunicación de las estadísticas que está analizando la Organización de Inquilinos y de las denuncias infundadas que realiza constantemente sin ningún tipo de fundamento y conocimientos, carente de información oficial.

En primer lugar la Agrupación de Inquilinos de esta provincia no posee personería jurídica; solo estamos hablando de una o dos personas que dicen hacer estadísticas pero sin un método científico correcto y solo se basan en las redes sociales; proceder poco serio.

La estadística que menciona dicha asociación no es correcta, no es real y no esta cotejada con el método empírico; y no expone como llega a ese número, sin perjuicio de que no tiene como justificar dicho porcentaje; provocando conclusiones falaces.

La supuesta asociación se basa en el método de la lógica inductivo: parten de un caso en particular y lo generalizan. El campus sobre donde trabajan es limitado dado que no refleja la realidad de un sector en general: solo toman casos de una parte de los inquilinos (solo algunos de redes sociales) y lo generalizan.

Si partimos del número que dice (150.000 familias que alquilan) y cada una de estas familias está compuesta por cuatro: tendríamos 600.000 habitantes en nuestra provincia solamente que alquilan; ósea que duplicaría la población de La Pampa.

Esas declaraciones desatinadas constantemente en los medios produce una gran inseguridad e incertidumbre en la sociedad en general atento a que se esta informando al publico noticias sin fundamentos e inexactas.

Este colegio, después de consultar a las inmobiliarias de esta provincia, se llego a una conclusión de que el porcentaje percibido de cobranza de los alquileres ronda el 92 %, número muy cercano a un mes normal; y ahí surge el grave error de dicha Asociación que no refleja el número real y correcto.

Tampoco es cierto que hubo desalojos en nuestra provincia: comunicándole que solamente son los jueces que autorizan a efectuar dicha medida y conforme decreto 320/20 se pueden iniciar expedientes judiciales por desalojos y únicamente están suspendidos los lanzamientos de desalojos por falta de pago.

En relación a los aumentos la mayoría de los inquilinos prefiere abonar dicho ítem cuando corresponda y no esperar al mes de octubre para que no sea acumulativo.

Al dia de la fecha no hay ninguna notificación a este Colegio ni de Defensa del Consumidor ni del Inadi en relación algún reclamo de inquilino hacia alguna inmobiliaria;

Asimismo se está trabajando para hacer una presentación por escrito ante dichos organismos dado que desde esa asociación habían informado que estaban trabajando con los entes mencionados precedentemente por los reclamos de inquilinos.

Tampoco el Tribunal de Ética y Disciplina de este Colegio ha recibido algún reclamo de algún inquilino hacia alguna inmobiliaria en relación al tema en cuestión.

Asimismo se informa que en Julio del año 2019 el Colegio mantuvo una reunión con la directora de Comercio Marisa Casimiro.

Esta institución se pone a disposición para poder trabajar en forma mancomunada a los fines de que todas las partes sean escuchadas y ninguna sea perjudicada y podamos trabajar con datos correctos, prudentes, objetivos y sobre todo abarcando y escuchando a todos los sectores en cuestión.

