Juan Esponda y el teletrabajo: “debe establecer un límite entre derechos y obligaciones del trabajador y del empleador”

Entrevistado por Radio Municipal Santa Rosa (FM 94.7), el Subdirector de Derechos Humanos y No Violencia del Municipio, Juan Esponda, se refirió a los lineamientos y objetivos que tendrá su área en durante la presente gestión comunal.









En ese marco, señaló primeramente que “esta es la primera vez que en la Municipalidad de Santa Rosa hay un área de Derechos Humanos y No Violencia, lo cual es una novedad, y por eso la estamos paulatinamente construyéndola, aunque por el tema de la pandemia vimos un poco nuestra tarea interrumpida. De todos modos, fundamentalmente el sentido de nuestra labor está orientado a difundir, capacitar y promover tanto los Derechos Humanos como la metodología de la No Violencia Activa para la resolución de conflictos”.

En tal marco, recordó que una de las primeras actividades coordinadas por su área antes de la cuarentena, fue colaborar con la Subdirección de Juventud en la organización de las Jornadas Verano Joven, donde entre otras actividades artísticas y de entretenimiento familiar, específicamente desde la Subdirección de Derechos Humanos se aprovecharon los encuentros para brindar pequeños talleres sobre la No Violencia Activa, y en paralelo para difundir a través de las pantallas gigantes de video que se armaban cada domingo, videos institucionales vinculados con la temática de los Derechos Humanos, entre los cuales había también material aportado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Provincia y del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos.

Por otro lado, mencionó que también se estuvo trabajando intensamente desde su área en lo que era la organización del acto del 24 de marzo, pero dado que esa misma semana comenzó a regir la Cuarentena por la pandemia de Covid 19, se suspendieron todos los actos públicos. No obstante, indicó que se trabajó mucho en el reacondicionamiento del Monumento a la Memoria del Parque Don Tomás. Lugar en el que se reparó la fuente que rodea el monumento, arreglando los inconvenientes eléctricos que impedían el normal funcionamiento de la bomba y haciendo reparaciones de albañilería.

Esponda también recordó que por el mes de marzo, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N° 6325/2020, a través de la cual se autoriza la elaboración de un Mapa de la Memoria en nuestra ciudad, y a tal fin, se pone a la Subdirección de Derechos Humanos y No Violencia del municipio como autoridad de aplicación para la elaboración del mismo.

En ese contexto, mencionó que la idea es elaborar un mapa interactivo de la ciudad al que se pueda acceder a través de internet, que muestre diversos puntos de interés relacionados con entre otros factores, distintos hitos de conmemoración del día de la memoria, como una placa o una baldosa de una escuela en la que se señala que a dicha institución concurrió una de las personas desaparecidas en el marco de la última dictadura militar, o lugares donde hay monumentos o esculturas dedicados a la memoria de dichos desaparecidos.

En tanto, destacó que otro de los temas que se está siguiendo con gran interés desde su área, es el debate que se está haciendo desde el poder legislativo nacional respecto a la regulación del tele-trabajo o home-office, que en el marco de la cuarentena ha crecido notablemente en distintos ámbitos laborales, pero que también debe ser analizado desde el punto de vista del derecho humano al trabajo, para establecer un adecuado límite entre derechos y obligaciones tanto del trabajador como del empleador.

Accionar desmedido de fuerzas policiales y Vicentin

El funcionario también fue consultado en referencia a ciertas situaciones ocurridas durante la cuarentena en distintas localidades de nuestra provincia, donde se sospecha que hubo un accionar desmedido o apremios ilegales por parte de las autoridades policiales.

En ese marco, Esponda manifestó que “esa es una cuestión que siempre me preocupó y ocupó, porque más allá de mi actual puesto político, en particular como militante de los derechos humanos, obviamente creo que los apremios ilegales son una situación que no deben ocurrir nunca más, y además considero que es necesario debatir una reforma profunda del programa de capacitación de la policía, para evitar situaciones de esa naturaleza”.

En estos días han aparecido comentarios y análisis negativos por parte de sectores que representan a grandes empresas e intereses multinacionales respecto a la decisión del Gobierno de expropiar e intervenir la firma Vicentín. ENAC ya fijó su posición al respecto. Pero más allá de posiciones políticas y subjetivas respecto al funcionamiento de la economía Argentina y su necesidad de desarrollo expresadas solapadamente por los sectores concentrados existen hechos incontrovertibles. Tal es el caso del enorme financiamiento que Vicentin obtuvo del Estado durante el gobierno de Macri.

Habrá que dilucidar en la justicia si fue legal el acceso al mismo, así como las responsabilidades penales del presidente del Banco Nación. Lo que está fuera de discusión es la arbitrariedad y preferencia por darle a Vicentin dicho financiamiento, aun cuando era evidente que no iba a devolverlo. Las decisiones al respecto de González Fraga, Dujovne y Macri han tenido consecuencias para el Banco Nación (es decir para el bolsillo de TODXS lxs Argentinxs), como también para el funcionamiento de la economía nacional. Veamos:

-¿Qué hubiera sucedido con la producción y el empleo si ese enorme volumen de dinero se hubiera asignado a las miles de empresas PyME que buscaban crédito durante el gobierno de Macri? La producción nacional buscaba crédito y mientras Macri se lo negaba le estaba dando por otra ventanilla 15.000 millones de pesos a Vicentin.

-¿Cómo puede ser que a las PyMEs se las acorrale con “la carpeta” que se torna imposible de completar en todos los bancos mientras que a Vicentin no se le exigió ni garantías ni que complete ninguna carpeta (ya que no le hubieran dado los requisitos) para obtener dicho volumen de crédito?.

-Mientras lxs empresarixs PyME reman junto con sus trabajadorxs hasta agotarse para cumplir con sus compromisos, estas empresas navegan muy cómodos en sus yates por canales que les permiten eludir todos sus compromisos y responsabilidades: con sus trabajadores, con el fisco y con su proveedores. Macri les restringía el financiamiento a las PyME, les cobraba tasas de interés impagables mientras que le facilitó el endeudamiento irracional a una empresa cuya actividad se favorecía a la vez de las abruptas y repetidas devaluaciones durante la administración de Cambiemos.

-Aún las tasas de interés siguen siendo altas para quienes nos hacemos cargo en forma personal de nuestras empresas, pero para Vicentin ya ni siquiera corren intereses sobre la deuda espuria que contrajo con el Estado.

-¿Cuántas PyME y productores rurales han desaparecido víctimas del proceso Vicentin y se encuentran invisibilizadas? Tanto por las prácticas monopólicas de Vicentin, así como por la restricción de crédito que le impuso el Banco Nación mientras se lo otorgaba a mano suelta a Vicentin.

-Finalmente, en la actual emergencia producto de la pandemia ¿cuántos ATP podría pagar el Gobierno con el dinero que hizo desaparecer de nuestra economía Vicentin junto con el Banco Nación?

En definitiva, más allá de los motivos estructurales, que ya hemos dejado en claro en nuestro anterior comunicado, hoy queríamos aportar más razones concretas para nuestro apoyo al Gobierno respecto a RECUPERAR para todos lxs argentinxs nuestro dinero, que Macri le dio graciosamente a Vicentin. No hay otra salida justa y racional que la expropiación de la firma.

