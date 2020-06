La falta de “convergencia” entre el “dicho” y el “hecho” ¿a favor de Marín?

El exsecretario de Gobierno de Santa Rosa, Pedro Salas, se refirió al control en que se halló al diputado pampeano con 1,24 gramos de alcohol por litro de sangre y al supuesto intento de evasión, por el cual solo se le hizo un acta de contravención. Hizo un análisis entre las declaraciones del gobernador y lo escrito en la regulación por la pandemia de coronavirus.

“Posiblemente también generará un sinnúmero de opiniones la abstención de intervención del Ministerio Público Fiscal, seguramente plagadas de ligeras conjeturas vinculadas a la influencia política de conductor del vehículo”, destacó.









Pero “la faceta que me interesa destacar, a tenor de la información publicada, es la que surge de las razones expuestas por el Fiscal General que indican que no habría ‘actuación de oficio’ pues no se habría violado el Artículo 205 del Código Penal Argentino (violación de las medidas adoptadas por las Autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia), en razón de que en el último decreto del Gobierno de la Provincia de La Pampa “no se fija horario para circular”.

“Esta situación pone en evidencia una falta de convergencia o incongruencia entre las decisiones políticas, que parecería se quieren adoptar, y la forma en que las mismas se escriben en las normas jurídicas constitutivas del derecho positivo vigente”, dijo.

Salas recordó que el gobernador manifiesto en conferencia de prensa que se limitaba la circulación y que no querían “liberar la madrugada” entre las 0 y las 8 horas, con una de tolerancia, máximo hasta la 1 de la madrugada.

Pero, resalta que “en el Decreto N° 1247 no hay prohibición a la circulación de personas, excepto la contenida en su Artículo 8° (que habilita la actividad de la caza deportiva en sus distintas modalidades) que en su segundo párrafo prohíbe expresamente la circulación de personas “afectadas a dicha actividad en ejidos urbanos”, en el horario de 0:00 horas a 8:00 horas”.

“Si la decisión política era continuar limitando la libertad de circulación con carácter general durante la madrugada (de 0:00 hs. a 8:00 hs.) ello no quedó escrito y debió ser incluido expresamente en el texto del nuevo decreto”, indicó.

“Otra incongruencia entre el discurso oficial y el texto de las normas reglamentarias. Dijo el Gobernador en la misma conferencia de prensaque “no hay ningún problema para la circulación entre departamentos” pues “La Pampa está tomada como distrito”. Sin embargo, no hay en el Decreto N°1247 que anunció en ese momento, ningún artículo que ratifique sus dichos o que modifique lo que dicen categóricamente el Decreto Provincial N° 1186 dictado una semana atrás, que expresamente contiene la limitación de circulación fuera del ámbito del departamento en que residan las personas que se desplazan”, agregó.

“Sería oportuno que las autoridades que intervinieron o fueron consultadas por el hecho, indagaran acerca del Departamento en cual se ubica el lugar dónde el legislador provincial mantuvo la ‘reunión social o encuentro familiar’ y verificaran si se desplazó entre distintos departamentos de la provincia, violando así el ‘aislamiento departamental’ y configurando eventualmente la conducta de reprimida por el Art.205 del Código Penal Argentino”, finalizó.

