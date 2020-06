Por falta de casa, la dejan internada en el hospital

El sábado pasado Carolina Cabral perdió todo lo que tenía en un incendio ocurrido en Victorica. Tiene 5 hijos. Ella y las bebés mellizas inhalaron humo de las llamas y fueron trasladadas para su atención. Ahora, les dijeron que debe permanecer por 15 días en el lugar, por el estado de salud, y porque no tienen a dónde ir.

Carolina, hija del referente del pueblo Ranquel, Daniel Cabral, permanece internada en el hospital de Victorica junto a sus bebés mellizas.









Familiares, vecinos e integrantes de la Agrupación Ranquel Vua Trawn, demandaron una respuesta al estado por la situación de calle en la que quedó la mujer y 3 de sus 5 hijos.

El pasado sábado, por una falla eléctrica se quemó en su totalidad la vivienda que habitaba en Victorica. La mujer y los bebés fueron internados porque inhalaron el humo de las llamas mientras se quemaba la vivienda.

La familia de Carolina Cabral no recibió hasta asistencia social de la municipalidad ni del gobierno pampeano.

En el IPAV les contestaron que no tienen viviendas y en la comuna no atendieron la solicitud. La mujer y sus bebés permanecerán otros 15 días en el hospital, pero no solo por su estado de salud, sino «porque no tienen a dónde ir», contaron desde la agrupación ranquel.

Desde el mismo sábado la agrupación Vuta Trawn solicitó donaciones para amueblar la futura vivienda. Necesitan camas, colchones, frazadas, toallones, ropa para bebes recién nacidos y niños de 2, 10 y 13 años, cocina, heladera, mesa, sillas, muebles, utensillos de cocina, artefactos para calefacción entre otras cosas.

Pueden comunicarse con la agrupación Vuta Trawn del pueblo Ranquel a los teléfonos 2954-318438 / 2302-579269 / 2954-675406 / 2302-664769 / 2954-682340 /para coordinar.

Desde la comuna le dijeron que se vaya a vivir a la casa de su padre, el lonko Daniel Cabral, pero en ese domicilio ya viven 4 personas en una sola habitación y un estar común.

«Ahí no se puede ir, ya es una situación muy difícil en la que está Daniel, su compañera y l os dos hijos mayores de Carolina», resalaron desde Vuta Trawn.

«La exmnistra Fernanda Alonso se comprometió a ampliarle la casa a Daniel pero no hicieron nada. Supuestamente iban a construir una pieza, un baño y una cocina. Todavía la están esperando» señalaron.

